Лубянский стрелок. Перестрелка в центре Москвы: видео и карта событий

Нападение на здание ФСБ на Лубянке стало настоящим шоком. 39-летний чоповец из Подольска открыл стрельбу из охотничьего карабина "Сайга" — убил одного, еще несколько человек ранил. Около часа прохожие находились практически в заложниках, прячась по соседним домам. Лайф восстановил ход событий по видеозаписям и отзывам очевидцев с места событий.

Карта событий

Основные события развиваются в промежутке между 18 и 19 часами. Около 18:20 приходят первые сведения о стрельбе в центре Москвы. На карте вы видите основные точки действия. С каждой точки — есть видеозапись происходившего.

1-я точка. Прохожие слышат первые выстрелы

Одни из первых кадров с места событий публикует телеграм-канал LifeShot. Обычный московский вечер, люди идут по улице недалеко от магазина "Библио-глобус" рядом с метро "Лубянка", слышат звуки стрельбы и не понимают, что происходит. Уже через пару минут пешеходы со всех соседних улиц в панике бегут и прячутся кто куда.

2-я точка. Убит сотрудник ФСБ

Шокирующие кадры. От здания ФСБ на Лубянке бегут две фигуры. "Давайте", — подбадривают очевидцы бегущих. Снимают эти кадры, судя по всему из дома на площади Воровского, который стоит напротив. Там множество развлекательных заведений. Двое людей бегут через парковку ФСБ, звучат выстрелы, один человек падает. Позже станет известно, что это сотрудник ФСБ.

3-я точка. Москвичи прячутся от стрельбы

Напротив входа находятся кафе и популярные кофейни. В первые минуты после стрельбы там гасят свет, посетители ложатся на пол или прячутся за укрытиями. А силовики и оперативники начинают выводить людей из заведений, территорию оцепляют. Но большинство людей ничего не понимают и находятся практически в паническом состоянии.

4-я точка. Скорые забирают раненых

Медицинская помощь требуется пятерым пострадавшим. Выстрелов много: нападающий стремительно меняет рожки карабина. Следы от пуль остаются на припаркованных автомобилях. Поэтому оперативно прибывшие кареты скорой помощи паркуются за углом здания. Туда на носилках переносят раненых.

5-я точка. Лубянский стрелок нейтрализован

Нападающий занимает позицию слева от здания ФСБ в Фуркасовском переулке. Там фасад дома украшают колонны. Стрелок укрывается за ними и может простреливать большую территорию. А навыки стрельбы из автоматического оружия у него есть — 39-летний Евгений Манюров увлекался стрельбой. На ликвидацию силовикам понадобилось около 40 минут. Его уничтожают ответным огнём.