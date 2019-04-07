Любой желающий может выиграть ночь в стеклянной пирамиде Лувра. И всё бесплатно

Символу Лувра, знаменитой стеклянной пирамиде, исполняется 30 лет. В честь этого сервис Airbnb приглашает двух счастливчиков переночевать под её сводами и увидеть Лувр таким, каким его не видел ни один турист.

Живя в чьей-то квартире, а не в отеле, можно почувствовать себя местным в чужой стране. А что будет чувствовать человек, ночуя в Лувре? Трудно представить, что такое вообще возможно, и тем не менее 30 апреля двое счастливчиков получат возможность провести ночь в самом центре Парижа под стеклянной пирамидой Лувра.

По прибытии гостей встретит искусствовед, который устроит для них приватный тур по музею. Сперва они смогут насладиться аперитивом в компании Моны Лизы, расслабившись в её роскошной гостиной.

На ужин гостей пригласят в не менее шикарную столовую, а личный повар приготовит для них блюда, вдохновлённые красотой Венеры Милосской, которая разделит с гостями трапезу.

После ужина гостей ждёт акустический концерт в покоях Наполеона III.

Ночь они проведут в спальне, расположенной прямо под сводами стеклянной пирамиды Лувра.

Чтобы поучаствовать в розыгрыше этого уникального путешествия, нужно заполнить форму на сайте Airbnb до 12 апреля. Желающим провести ночь в музее необходимо ответить всего на один вопрос: почему именно вы подходите на роль гостя самой Моны Лизы?