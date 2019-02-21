Появилось видео со страшным падением лыжника, не успевшего затормозить на трассе

В Сети расходится ролик с 18-летним норвежским спортсменом Томасом Осеном Маркенгом, который завоевал золотую медаль на чемпионате мира среди юниоров.

После победы парень отправился на чемпионат мира — 2019 в Зеефельде. Где одна из тренировок едва не стоила ему карьеры. На кадрах ролика можно видеть, как Томас прыгает с трамплина, но не успевает затормозить на горе приземления и перелетает через ограждение.

При этом спортсмен почти совершил кувырок и ударился о забор шеей и спиной, изрядно всех напугав. Кажется, боль ощутима даже через экран. На место сразу же прибыли медики, но Томас заявил, что им не о чем беспокоиться. Парень оказался счастливчиком и отделался лёгким испугом.

По словам пресс-службы норвежской команды, сейчас они проверяют снаряжение и продолжают подготовку к чемпионату, пишет Eurosport. И Томас полон энтузиазма принять в нём участие.