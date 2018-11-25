Цирковых львов, которые жили в холодных клетках на Украине, отправили в Африку

Южноафриканский зоозащитник Лионель Де Ланге спас трёх львиц и маленького львёнка из цирка на Украине. Освобождённых животных доставили в Африку, где они смогут жить в естественных для них условиях, сообщает Daily Mail.

Три львицы и львёнок, которые появились на свет в украинском цирке и никогда не знали свободы, получили шанс начать новую жизнь. Африканских животных, которые жили в холодных грязных клетках на улице, спас активист Лионель Де Ланге.

Зоозащитник рассказывает, что продавал футболки и изображения львов, а также принимал добровольные пожертвования от людей со всего мира. Всего мужчина собрал больше $40 тысяч долларов и на эти деньги перевёз хищников с Украины в ЮАР.

Люди всего мира объединились, чтобы делать пожертвования как большие, так и маленькие, и все работали вместе Лионель Де Ланге

Переезд животных был организован так, чтобы причинить им как можно меньше стресса. Так, во время десятичасового путешествия на самолёте львы мирно спали. В сумме дорога хищников на волю заняла семьдесят шесть часов.

По прибытии в заповедник Kragga Kamma львы позавтракали импалой и сделали свои первые шаги по африканской земле. Сейчас они гуляют по заповеднику и привыкают к невиданной доселе свободе.

Теперь эти львы смогут стать теми, кем они были рождены. Просто львами, которые лежат на солнце, едят и расслабляются... Они не должны были жить в собственных моче и фекалиях Лионель Де Ланге

Сам Лионель Де Ланге не планирует останавливаться на достигнутом. Он остаётся на Украине и теперь планирует заняться спасением цирковых медведей.