С кого рисовали нового "Короля льва": 6 фото маленького Симбы из зоопарка

До этого Бахати была счастливой обладательницей титула самой очаровательной малышки в Даласском зоопарке, США. Но после того, как её заметили в "Диснее", львица заполучила фанатов по всему миру.

На днях в группе зоопарка в "Фейсбуке" появился пост, в котором гордые зоологи рассказали о своём вкладе в фильм "Король лев". Точнее не совсем своём

Вся работа свалилась на плечи малышки Бахати, которой и пришлось выполнять роль модели для Симбы, пишет Lad Bible

После того как боссы "Диснея" случайно узнали о звезде Далласского зоопарка, они немедленно запросили все фото и видео с ней

Как она неуверенно держится на ногах, как гоняется за папиным хвостом, как пьёт молоко — совершенно все

Когда Бахати был всего месяц, мы отдали видео с ней студии "Дисней", чтобы команда визуализации смогла достоверно передать движения Симбы Представитель зоопарка Далласа

Сейчас Бахати уже исполнилось три года, но пока она успела добиться большего, чем кто-либо другой в её возрасте

Учения зоопарка по ловле льва рассмешили людей и удивили хищников — видео