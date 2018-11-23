"Шею борца видно издалека". Любовь Успенскую высмеяли за неумелый фотошоп

Певица опубликовала очередную фотографию, на которой все "неровности" заретушированы.

64-летняя Любовь Успенская тщательно следит за внешностью и делает всё возможное, чтобы оставаться молодой. А на войне, как известно, все методы хороши. Поэтому певица не стала ограничиваться косметическими процедурами и операциями и прибегла к помощи "Фотошопа". Знаменитость опубликовала в "Инстаграме" очередное фото, на котором все недостатки кожи заретушированы, но в этот раз она явно переборщила. В итоге шея Успенской слилась с плечами.

Подписчики сразу заметили смешной ляп певицы, добавив, что в её же аккаунте есть видео, на котором уже можно заметить реальное положение дел.

Когда так увлеклись фотошопом, что забыли отключить дополнительный слой с шеей alter1387

Шею борца видно издалека ☝️ dennis_kotelnikov

Отфотошопили, как отстирали! natalia_6095