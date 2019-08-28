65-летняя Успенская удивила молодым телом в купальнике, и даже фанаты в смятении

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Фото © Instagram/uspenskayalubov_official

Исполнительница шансона изрядно удивила поклонников, выложив столь откровенный кадр.

Успенская поделилась в "Инстаграме" снимком, который точно не мог остаться без внимания. На нём 65-летняя звезда предстала лёжа на пляже в провокационной позе. При этом она надела только нижнюю часть купальника.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/uspenskayalubov_official/" target="_blank"><strong>uspenskayalubov_official</strong></a></p>

Подписчики артистки, которых у неё около 900 тыс., оказались озадачены подобным кадром. С одной стороны, они отметили, что Любовь для своих лет выглядит просто потрясающе. С другой — многим не понравилось, что в столь солидном возрасте можно позволить себе такие откровенные фото.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/uspenskayalubov_official/" target="_blank"><strong>uspenskayalubov_official</strong></a></p>

Мне бы выглядеть так в свои 60!

am2626100

Маразм крепчает! Уважающая прежде всего САМУ СЕБЯ женщина никогда бы не выставила себя на показ на весь мир в "развёрнутом виде", какая бы офигенная фигура ни была!!!

troy_nyashka

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/uspenskayalubov_official/" target="_blank"><strong>uspenskayalubov_official</strong></a></p>

Но обсуждение приняло новый поворот, когда подписчики стали отмечать, что либо здесь не обошлось без фотошопа, либо на снимке и вовсе не Любовь, а её дочка Татьяна. Однако наиболее внимательные отмели эту версию, сославшись на такой же маникюр артистки на прошлых фото.

У красоты возраста нет!!! У красоты есть фотошоп

roxanafonaltroff

Это её дочь, старое тело так не выглядит

mariiadzhanalieva

Посмотрите на маникюр, буквально в прошлом посте у неё точь-в-точь такие же ручки. Да, это Любаша! Шикарно выглядит

nastunchig

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