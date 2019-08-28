65-летняя Успенская удивила молодым телом в купальнике, и даже фанаты в смятении

Исполнительница шансона изрядно удивила поклонников, выложив столь откровенный кадр.

Успенская поделилась в "Инстаграме" снимком, который точно не мог остаться без внимания. На нём 65-летняя звезда предстала лёжа на пляже в провокационной позе. При этом она надела только нижнюю часть купальника.

Подписчики артистки, которых у неё около 900 тыс., оказались озадачены подобным кадром. С одной стороны, они отметили, что Любовь для своих лет выглядит просто потрясающе. С другой — многим не понравилось, что в столь солидном возрасте можно позволить себе такие откровенные фото.

Мне бы выглядеть так в свои 60! am2626100

Маразм крепчает! Уважающая прежде всего САМУ СЕБЯ женщина никогда бы не выставила себя на показ на весь мир в "развёрнутом виде", какая бы офигенная фигура ни была!!! troy_nyashka

Но обсуждение приняло новый поворот, когда подписчики стали отмечать, что либо здесь не обошлось без фотошопа, либо на снимке и вовсе не Любовь, а её дочка Татьяна. Однако наиболее внимательные отмели эту версию, сославшись на такой же маникюр артистки на прошлых фото.

У красоты возраста нет!!! У красоты есть фотошоп roxanafonaltroff

Это её дочь, старое тело так не выглядит mariiadzhanalieva

Посмотрите на маникюр, буквально в прошлом посте у неё точь-в-точь такие же ручки. Да, это Любаша! Шикарно выглядит nastunchig

Юлианна Караулова показала, как проходит её отпуск, снявшись топлес в бассейне