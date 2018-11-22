Пенсионерка за 7,5 млн "купила" себе жигало из Шри-Ланки, и его убили

Теперь женщина пытается продать дом, который она купила для погибшего мужа, но его родственники просто так не сдаются.

Жительница Шотландии потратила последние деньги, чтобы быть рядом с 26-летним бойфрендом, который жил в Шри-Ланке. Однако уже через год счастью 60-летней женщины пришёл конец — Прияньяна убили, и ей пришлось вернуться на родину, где у неё ничего не осталось. Диана де Зойса продала свой дом в Массельбурге, чтобы построить их семейное гнёздышко, сообщает Daily Record.

Женщина даже подарила любимому микроавтобус, но её мечта о семейном счастье рухнула, когда Прияньяна застрелили местные бандиты. В итоге женщина осталась на мели, поскольку семья убитого мужа отказывается продавать подаренный дом и даже держала её в заложниках, чтобы она отдавала им свою пенсию.

Я просто не могла там больше оставаться. Я чувствую себя глупо, ведь я не послушала свою семью и друзей, которые говорили, что всё это было ради денег. Я думала, что он действительно любит меня, но очевидно, что это было не так Диана де Зойса

Диана познакомилась с Прияньяном шесть лет назад, когда отдыхала в Шри-Ланке. Молодой парень работал в отеле, где остановилась женщина. И всего через семь месяцев она вышла за него замуж. В 2016 году Диана переехала в Шри-Ланку, потратив £57 тыс. на новый дом и £31 тыс. на микроавтобус, чтобы Прияньян мог на нём ездить на работу. В общей сложности у неё вышло £90 тыс. (7,5 млн в рублях).

Но 30 мая прошлого года парня застрелили местные бандиты, которые узнали, что у него появились деньги. С тех пор Диана пытается найти адвоката, который помог бы ей продать недвижимость.