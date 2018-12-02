Любовь существует! 10 пар, которые воссоздали семейные фото спустя десятилетия

Трудно сказать, что впечатляет больше — тот факт, что супруги повторили старый снимок, или идеальное состояние Chevrolet.
Эта традиция стара как сам мир — невеста кормит жениха в знак своего уважения к нему.
Через 20 лет супруги повторили фотографию с их первого свидания, но с двумя дополнениями.
Вот что значит не стареть душой — разница 40 лет!
На 70-ю годовщину свадьбы супруги из Китая вернулись в парк, где они поженились.
Тот же двор, то же дерево и всё те же счастливчики через 30 лет.
Муж выложил это фото с подписью "Моя жена — вампир". И похоже, это правда. За 20 лет она ни капельки не изменилась.
Сын этой пары убедил их повторить старое свадебное фото спустя 45 лет и уделил внимание каждой детали.
Обоим супругам по 80 лет, 60 из которых они остаются неразлучны.
Это невероятное везение обрести такую же любовь, что и у этих счастливчиком.
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