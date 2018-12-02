Любовь существует! 10 пар, которые воссоздали семейные фото спустя десятилетия

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Любовь существует! 10 пар, которые воссоздали семейные фото спустя десятилетия

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Когда распадаются такие идеальные пары, как Брэд Питт и Анджелина Джоли или Моника Беллуччи и Венсан Кассель, то кажется, что в мире уже не осталось любви. Если даже те пары, которые словно созданы друг для друга, расстаются, то каков шанс встретить свою любовь у обычного человека? Впрочем, эти супруги вернули веру в настоящие чувства, воссоздав свои старые семейные фотографии спустя десятки лет.

Трудно сказать, что впечатляет больше — тот факт, что супруги повторили старый снимок, или идеальное состояние Chevrolet.

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/PastAndPresentPics/comments/3iot07/a_couple_with_their_car/" target="_blank">version365</a></p>

Эта традиция стара как сам мир — невеста кормит жениха в знак своего уважения к нему.

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/pics/comments/2nhk0p/my_grandparents_then_and_now/" target="_blank">maxxhock</a></p>

Через 20 лет супруги повторили фотографию с их первого свидания, но с двумя дополнениями.

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/pics/comments/2rt627/as_teenagers_on_our_first_date_we_took_an_olde/" target="_blank">twilling8</a></p>

Вот что значит не стареть душой — разница 40 лет!

<p>Фото © Reddit/<a href="https://imgur.com/a/3wETK" target="_blank">magic976</a></p>

На 70-ю годовщину свадьбы супруги из Китая вернулись в парк, где они поженились.

<p>Фото © Imgur</p>

Тот же двор, то же дерево и всё те же счастливчики через 30 лет.

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/PastAndPresentPics/comments/56it4t/my_parents_by_their_tree_in_1975_and_now_in_2016/" target="_blank">MorganGanem</a></p>

Муж выложил это фото с подписью "Моя жена — вампир". И похоже, это правда. За 20 лет она ни капельки не изменилась.

<p>Фото © Reddit/disconaldo</p>

Сын этой пары убедил их повторить старое свадебное фото спустя 45 лет и уделил внимание каждой детали.

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/pics/comments/1kjt6j/i_convinced_my_parents_to_reenact_their_wedding/" target="_blank">mattkruse</a></p>

Обоим супругам по 80 лет, 60 из которых они остаются неразлучны.

<p>Фото © Reddit</p>

Это невероятное везение обрести такую же любовь, что и у этих счастливчиком.

<p>Фото © Imgur</p>

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