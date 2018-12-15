Парень, которому осталось жить пару недель, женился на девушке с той же судьбой

24-летний Даррен хочет, чтобы его любимая была счастлива и даже после смерти знала, что он рядом.

Житель Лондона женился на своей возлюбленной в больнице после того, как стало известно, что ему осталось жить всего несколько недель. 24-летнему пациенту пришлось смириться с неизбежным, когда так и не удалось найти для него донора для пересадки обоих лёгких, сообщает Daily Mail.

Даррен Истон и Лорен Поуп обменялись клятвами в присутствии 60 гостей, и никто в этот момент не мог удержаться от слез. Дело в том, что влюблённые страдают одной и той же болезнью — кистозным фиброзом, и именно она свела их вместе. Пара встретилась в 2015 году на похоронах общего друга, у которого был аналогичный диагноз.

Когда я узнал, что скоро умру, то сделал всё возможное, чтобы свадьба состоялась. Больше всего на свете я хочу, чтобы Лорен была счастлива и знала, что даже после смерти я всегда буду рядом с ней Даррен Истон

Я знаю, что в клятве обычно говорится "и пока смерть не разлучит", но это не про нас. Наша любовь живёт вне временных рамок и будет существовать, даже когда нас не станет Лорен Поуп

Даррен сделал Лорен предложение ещё в марте 2016 года, и пара хотела накопить достаточно денег, чтобы осуществить свою мечту. Однако в ноябре у парня отказали лёгкие, времени ждать уже не было. И хотя у Даррена уже не было сил встать с кровати, он всё равно станцевал с любимой их первый и последний танец.

Кистозный фиброз был диагностирован у обоих влюблённых сразу после рождения. У пациентов с таким диагнозом средняя продолжительность жизни составляет около 40 лет.