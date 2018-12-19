80-летние муж и жена попали в страшное ДТП, но держались за руки даже на каталке

Спасатели вызволили стариков из автомобиля, после чего их срочно госпитализировали.

Пожилая пара попала в серьёзное ДТП после того, как супруг не справился с управлением и их автомобиль вылетел с дороги. В результате 80-летние старики застряли в искорёженной машине среди деревьев в Сомерсете, Англия, сообщает Daily Mail.

На место ДТП были вызваны спасательные службы, которые тут же вызволили супругов с помощью гидравлического оборудования. Когда их положили на каталки, пострадавшие взялись за руки, боясь отпустить друг друга.

Сейчас пожилые супруги находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает.