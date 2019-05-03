Влюблённые, которые родились в один день в одной больнице, женятся спустя 26 лет

Шона Грейси и Том Магуайр думают, что их история любви началась в 2010 году, когда они впервые встретились на вечеринке друзей. Однако все, кто слышит их невероятный рассказ, уверены: эти двое были предназначены друг для друга с первых минут жизни.

26 лет назад, 22 декабря 1992 года, Шона родилась в больнице города Уиган на несколько недель раньше срока. Спустя семь часов в том же роддоме появился на свет её будущий муж, сообщает Daily Mail.

Они провели детство в одном городе, жили неподалёку, но не были знакомы до 2010 года. А встретились Том и Шона только в восемнадцать лет, на костюмированной вечеринке общих друзей. Шона была одета как Минни-Маус, весь вечер к ней подкатывал какой-то парень в костюме ниндзя. Его лицо полностью скрывала маска — сложновато испытать симпатию в таких условиях.

В конце вечера Том сказал, что они обязательно должны увидеться снова, а потом стал атаковать девушку в соцсетях. Парень влюбился с первого взгляда. Они начали общаться, но Шона не поддавалась на ухаживания до апреля 2011 года. Наконец Том завоевал её сердце — у них завязались отношения. Тогда-то и выяснилось, что влюблённые родились в один день и в одном месте.

Пара любит наблюдать за реакцией людей, когда те узнают их необычную историю. Сейчас Шона и Том живут вместе, а в мае у них запланирована свадьба.