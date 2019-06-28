Пользователю Reddit осталось жить год, но его жена никогда об этом не узнает

Мужчина решил, что хочет насладиться последними днями, и устроил для них совместное путешествие.

Пользователь Reddit рассказал о своём решении скрыть от жены, что через год его уже не станет. 31-летний мужчина, проживающий в США, объяснил, что в течение последних 15 лет он имел дело с заболеванием, которое требует постоянного наблюдения у врачей, и был уверен, что доживёт до 50–60 лет. Однако на недавнем приёме выяснилось, что его здоровье резко ухудшилось.

Мне не хватило духу сказать об этом жене. Я даже не представляю — как. Мы знали, что я умру раньше, чем хотелось бы, но не представляли, что так скоро. Я не хочу, чтобы наш последний год был омрачён этими переживаниями Пользователь 500daystolive

Теперь мужчина хочет насладиться долгожданным путешествием по Австралии вместе с женой. Долгое время он откладывал деньги на аспирантуру, но теперь это ни к чему.

Почему я не сказал ей, что умираю? У меня есть страховка, которая позаботится о ней, поэтому я могу спокойно потратиться сейчас на поездку. Потом я хочу обсудить с ней возможность заморозить мою сперму, но это будет ещё не скоро Пользователь 500daystolive

Впрочем, многие пользователи Сети не согласились с решением мужчины. По их мнению, любимый человек должен знать о таких вещах, чтобы поддержать и запомнить эти последние дни.