Арбуз за полмиллиона. Самые возмутительно дорогие фрукты на свете

Чёрный арбуз. Цена около 500 000 рублей
Арбуз сорта "денсукэ" напоминает пушечное ядро. Лишь 100 ягод выращивают ежегодно на острове Хоккайдо. Продают их с аукциона
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Оранжевая дыня. Цена около 1,5 млн рублей
Дыню сорта "юбари кинг" вывели, скрестив два сладких сорта с острова Хоккайдо. Она считается очень престижным подарком у японцев
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Небесное манго. Цена около 200 000 рублей
Поэтичное название taiyo no tamago переводится как "небесное яйцо". Вкусные, сладкие и ужасно дорогие. И вновь из Японии
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Навозный ананас. Цена около 150 000 рублей
Берёте мочу, навоз, опилки — перемешиваете и выращиваете ананасы. Рецепт помог продавать в британском Корнуолле тропические фрукты
Гигантский виноград. Цена около 900 000 рублей за гроздь
Премиальный сорт "красный римский" вывели в Японии в 1994 году. Каждую ягоду маркируют. Стоит виноградина примерно 30 тысяч рублей
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Квадратный арбуз. Цена около 30 000 рублей
Выращивают его в квадратных формах. И продают в супермаркетах Японии. Но арбуз недозрелый и несъедобный. Используется для декора
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Сморщенный декопон. Цена около 1000 рублей за штуку
Гибрид апельсина и мандарина позволит себе каждый, кто приедет в Японию. Декопон считают самым сладким цитрусовым в мире
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