Арбуз за полмиллиона. Самые возмутительно дорогие фрукты на свете

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Фото © Shutterstock

В Японии стартовали аукционы по продаже сверхдорогих фруктов. Первым с молотка ушёл чёрный арбуз по цене подержанной иномарки. Но это не единственный пример тяжёлого люкса среди привычных фруктов и ягод — мы собрали для вас самые вкусные и роскошные примеры.

Чёрный арбуз. Цена около 500 000 рублей

Арбуз сорта "денсукэ" напоминает пушечное ядро. Лишь 100 ягод выращивают ежегодно на острове Хоккайдо. Продают их с аукциона

Фото © Az-deteto.bg

Оранжевая дыня. Цена около 1,5 млн рублей

Дыню сорта "юбари кинг" вывели, скрестив два сладких сорта с острова Хоккайдо. Она считается очень престижным подарком у японцев

Фото © Wikipedia

Небесное манго. Цена около 200 000 рублей

Поэтичное название taiyo no tamago переводится как "небесное яйцо". Вкусные, сладкие и ужасно дорогие. И вновь из Японии

Фото © Planetyze

Навозный ананас. Цена около 150 000 рублей

Берёте мочу, навоз, опилки — перемешиваете и выращиваете ананасы. Рецепт помог продавать в британском Корнуолле тропические фрукты

Фото © The Art of Doing Stuff. Karen Bertelsen

Гигантский виноград. Цена около 900 000 рублей за гроздь

Премиальный сорт "красный римский" вывели в Японии в 1994 году. Каждую ягоду маркируют. Стоит виноградина примерно 30 тысяч рублей

Фото © Rakuten, Inc.

Квадратный арбуз. Цена около 30 000 рублей

Выращивают его в квадратных формах. И продают в супермаркетах Японии. Но арбуз недозрелый и несъедобный. Используется для декора

Фото © THE JAPAN TIMES LTD

Сморщенный декопон. Цена около 1000 рублей за штуку

Гибрид апельсина и мандарина позволит себе каждый, кто приедет в Японию. Декопон считают самым сладким цитрусовым в мире

Фото © Fructify.ru

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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