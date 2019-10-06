Короли "Абибас". Как в магазинах россиян "обувают" в фейковые кроссовки

Лайф выяснил, кто наживается на фейковых кроссовках и как подделки под известные марки могут губить здоровье доверчивых покупателей.

Российский рынок кроссовок на треть заполнен контрафактом. Под видом популярных моделей людям продают мало отличимые на первый взгляд подделки стоимостью от 4000 до 15 000 рублей. А почти половина покупателей не догадывается, что приобретаемая обувь — фейк. При этом на покупателях самой ходовой обуви наживаются как продавцы салонов, так и владельцы торговых точек.

По данным компании Brandmonitor, большая часть подделок — 70% — продаётся через офлайн-каналы — павильоны в торговых центрах (37%) и вещевые рынки (33%). По подсчётам экспертов, оборот контрафакта кроссовок России составляет 77 млрд.

Фейки даже в дорогих ТЦ

Ангелина Васильева слышала о продаже подделок в магазинах обуви, но считала, что ей это точно не грозит, потому что она совершает покупки только в известных магазинах. В выходные, чтобы приобрести модные кроссовки себе и в подарок родственнице, она отправилась в столичный торговый центр. В сети одного из обувных бутиков, где присутствует множество брендов, она купила две модели из новой коллекции New Balance.

Дома, примеряя обновку, она вдруг ощутила, что обувь вызывает дискомфорт. Тогда она стала проверять ярлыки, внимательно смотреть, как прошита обувь не только снаружи, но и внутри.

— На размерных ярлычках обуви были указаны номера партии, которые не совпадали с аналогичными номерами на коробке и этикетке. Я поняла, что приобрела подделку и отдала более 26 тысяч рублей за фейк. Мне пришлось снова идти в магазин и оформлять возврат покупки, — рассказывает Лайфу Ангелина.

По словам девушки, больше она не покупает обувь в мультибрендовых отделах, отдавая предпочтение фирменным магазинам.

Глава Союза российских байеров Елена Бурганова объясняет, что существует несколько уровней подделок. Сложнее всего распознать первый уровень, который визуально выглядит очень хорошо. Понять можно только по тому, как быстро износилась обувь, сделанная из некачественных материалов, либо по отсутствию комфорта при ношении.

Ещё один неприятный инцидент произошёл летом с покупательницей Еленой Петровой, купившей кроссовки Calvin Klein в магазине сети "Рандеву" в Подмосковье. Обувь со скидкой в размере 70%, конечная цена которой составляла 4,6 тысячи рублей, оказалась плохого качества.

После того как новые кроссовки длительное время пролежали в коробке и срок гарантии закончился, выяснилось, что они чрезвычайно сильно пахнут клеем, стойкий запах которого не выветрился и спустя неделю после того, как эту пару носили.

В Интернете очень много негативных отзывов в отношении этого магазина. Одна из пользовательниц пишет, что при покупке обуви в стиле мокасин из натуральной замши ей удалось обуть их всего два раза — и они пришли в негодность.

Основатель маркетплейса Oskelly Альберт Осканов подтвердил Лайфу, что на рынке вопрос подделок стоит остро и "существует проблема" с сетью "Рандеву". По его словам, "это больное место многих брендов".

Среди фейковых кроссовок, подделки которых приобретают через паблики и группы в Интернете, он отметил использование логотипов Gucci, Balenciaga, Louis Vuitton, Yeezy Boost.

Проблемы со здоровьем

Специалисты-ортопеды объясняют: экономя на продукции, производители псевдобрендовых кроссовок недорабатывают ортопедические стельки. В свою очередь это может привести к расстройству здоровья, причём у женщин — даже к бесплодию.

Хирург и ортопед Владимир Хорошев напоминает, что шаговая нагрузка при ходьбе влияет на свод стопы, который есть только у человека.

— Стельки в фейковых кроссовках некачественные, из плохого материала. Они не могут гасить ударную нагрузку на свод стопы. Вследствие этого сначала разрушаются мениски коленных суставов, потом — хрящевые структуры тазобедренных суставов, хрящевые структуры позвонков, межпозвонковые диски. Люди часто обращаются к врачу с жалобами на немотивированную головную боль. А вся проблема заключается в некачественной обуви и недовыполнении своих функций сводами стоп, — сказал специалист Лайфу.

По его словам, когда стопа и, соответственно, качественная обувь функционируют хорошо, то "мышечная диафрагма малого таза едва покачивается, бережно удерживая детородные органы и органы пищеварительной системы". А "псевдообувь" не может погасить ударную волну, и тогда все органы начинают опускаться, затем у женщины пережимаются маточные вены и артерии, что в свою очередь приводит к нарушению детородной функции, к уменьшению вероятности наступления беременности.