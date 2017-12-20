Победительница "Битвы экстрасенсов" запускает реалити-шоу

Первая победительница шоу "Битва экстрасенсов" Наталья Воротникова будет вести новое реалити-шоу "Чародеи" на канале "Ю". Вместе с другими обладателями дара экстрасенса и сверхъестественных способностей она будет помогать людям в сложных ситуациях.

Телеканал "Ю" запустит свой новый проект 22 декабря. В нём также примут участие сёстры Филаретовы: Светлана работает с "ведьминой книгой" и рунами, Снежана применяет различные заговоры, а Надежда умеет общаться с параллельными мирами.

Напомним, что Наталья Воротникова в 2007 году приняла участие в первом сезоне шоу "Битва экстрасенсов". Тогда она смогла опередить всех участников и стала победительницей проекта. Сейчас завершился уже 18-й сезон мистического шоу, в котором победу одержал Константин Гецати.