Трагедия на Новый год. Кто ответит за взрыв в доме Магнитогорска

Подготовка к Новому году в Магнитогорске в Челябинской области была омрачена страшной трагедией. Рано утром в одной из квартир дома на улице Карла Маркса прогремел взрыв. Конструкции подъезда обвалились с первого по последний этаж, похоронив под собой несколько человек. Пока известно о четырех погибших, а судьба ещё 70 жителей подъезда остаётся под вопросом. Сейчас на месте трагедии работают спасатели, которые пытаются добраться до пострадавших. Следователи и спецслужбы выясняют причины трагедии: обыски идут в управляющей компании и газовой службе, которые обслуживали этот дом. Оперативники также ищут представителей коммерческих компаний, которые незадолго до трагедии предлагали жильцам установку газовых счётчиков и ремонт газового оборудования.

Взрыв прогремел в 6 часов утра в среднем подъезде десятиэтажки №164 на улице Карла Маркса. Взрыв был такой силы, что обвалился целый подъезд. В этом подъезде было 48 квартир, в которых зарегистрировано 110 человек.

На место трагедии сразу же прибыли спасатели МЧС, газовщики, оперативники ФСБ и МВД, скорая помощь. В соседней школе №14 открыли оперативный штаб, где также стали оказывать помощь людям. Спасатели эвакуировали весь дом, потому что была угроза нового обрушения конструкций. Утром обнаружили четверых погибших. Медики увезли в больницы 16 пострадавших. Из-под завалов извлекли трёх человек, в том числе ребёнка. Они были живы, но их также отправили на обследование.

Сколько именно людей находилось в подъезде в момент взрыва, пока не известно. Многие решили справлять Новый год у друзей, родственников, уехали в другие регионы. Другие, наоборот, приехали к родственникам в этот дом на праздник. Следователи и полицейские выясняют, кто оставался в доме в момент взрыва. К полудню 30 жителей дома или их родственников вышли на связь.

По предварительным причинам, в одной из квартир взорвался газ. Тем не менее следователи и оперативники отрабатывают все версии, в том числе взрыв по криминальным причинам и теракт.

По поручению президента Владимира Путина в Магнитогорск вылетели министр здравоохранения Вероника Скворцова и глава МЧС Евгений Зиничев. Им поручено оказать помощь местным властям в лечении людей и ликвидации последствий трагедии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам").

— На месте происшествия спасателями продолжается разбор завалов. Следователями проводится осмотр места происшествия, осуществляются допросы возможных свидетелей и очевидцев. Следствие рассматривает все возможные версии произошедшего. В настоящее время приоритетной версией является взрыв бытового газа. Число пострадавших уточняется, рассказали Лайфу в Следственном комитете.

Дом №164 на улице Карла Маркса был построен в 1973 году. В нём 10 этажей, 12 подъездов и 623 квартиры. Дом не признан аварийным, подключён к центральному газоснабжению. Капитальный ремонт коммуникаций, лифтов, помещений, подъездов запланированы в период с 2028 по 2040 год.

Дом обслуживает управляющая компания "ТЖХ г. Магнитогорска" с 1 мая 2015 года. Это крупнейший оператор в городе, который занимает третье место по количеству обслуживаемых домов — более 220.

Следователи уже навестили с обысками офис компании на улице Советской Армии и сейчас пытаются связаться с директором Анатолием Кузнецовым и другими руководителями. В первую очередь они будут выяснять, как обслуживался дом, как управляющая компания реагировала на жалобы жильцов. Если выяснится, что во время морозов не работало отопление в одной из квартир и жильцам пришлось греться газом, сотрудники компании и руководство могут стать фигурантами уголовного дела. Сейчас в Магнитогорске температура опускается до −15 градусов.

Оперативники также провели обыски и в газовой компании. По предварительным данным, дом обслуживала "дочка" корпорации "Газпром" — Магнитогорский филиал АО "Газпром газораспределение Челябинск". Следователи выяснят, как часто инспекторы проверяли состояние газового оборудования в домах, в том числе и на улице Карла Маркса, как реагировали на обращения и жалобы жильцов.

Проверяется информация о том, что незадолго до взрыва по дому ходили "газовщики". Это девушки и юноши, которые говорили, что они работают в газовой службе инспекторами и предлагали жильцам установить газовые счётчики и поменять подводку к плитам. На самом деле это представители коммерческих фирм, которые таким образом обманывают доверчивых жильцов и зарабатывают на установке счётчиков и замене плит.