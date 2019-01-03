Время работает против жизни. Число погибших в Магнитогорске растёт с каждым днём

Эксперты Следственного комитета РФ не нашли в руинах разрушенного подъезда следов взрывчатых веществ, однако до сих пор не сбрасывают со счетов все версии.

В четверг количество жертв трагедии в Магнитогорске возросло до 38 человек. Это не окончательные цифры — судьба ещё трёх человек до сих пор неизвестна. Однако, если они находятся под руинами, шансов на то, что они живы, уже нет. Спасатели с особой осторожностью разбирают завалы, потому что сохраняется вероятность обрушения соседних перекрытий. Следственный комитет до сих пор рассматривает все версии случившегося, однако основной остаётся взрыв бытового газа в одной из квартир седьмого подъезда. По предварительным данным, эпицентр взрыва находился на третьем этаже.

Спасатели продолжают разбирать завалы седьмого подъезда дома № 164 на улице Карла Маркса, доставая погибших. В четверг утром спасатели обнаружили тела ещё трёх человек. Таким образом, количество жертв трагедии возросло до 38 человек. Возможно, в четверг обнаружат и других погибших. Специалисты не исключают, что в некоторых квартирах могло находиться больше людей, чем значится в списках жильцов дома.

Спасатели говорят, что прошло уже слишком много времени с момента взрыва, на улице стоит мороз, поэтому шансов на то, что кто-то из людей выжил, фактически нет. Впрочем, накануне под завалами нашли 11-месячного ребёнка, который провёл там несколько дней, но остался жив. С серьёзными обморожениями конечностей, а также закрытой черепно-мозговой травмой, множественными переломами голени его доставили в Москву, к лучшим врачам. Около дома продолжают дежурить бригады скорой помощи.

Среди погибших оказалась гражданка Таджикистана и трое её детей. Сейчас власти решают вопрос с отправкой их тел на родину. Главу семьи — жителя Хатлонской области Таджикистана Шухрата Улфатова — нашли одним из первых. Сейчас он находится в больнице.

Спасатели дали разрешение жильцам соседних подъездов — № 5, 6 и 8 — побывать в своих квартирах, чтобы собрать ценные вещи и всё необходимое на первое время. Людей в квартиры сопровождают спасатели. Издание 74.ru сообщает, что, перед тем как людей начали запускать в эвакуированные подъезды, возникла сильная давка. Первых жильцов пускали ненадолго — минут на пять.

ГУ МЧС РФ по Челябинской области также озвучило информацию об обследовании дома.

— Мобильными диагностическими комплексами "Стрела-П" проведено обследование дома, по результатам которого квартиры подъездов № 1–12 (за исключением разрушенного седьмого подъезда) признаны пригодными для проживания, — говорится в сообщении регионального ГУ МЧС РФ.

Что касается причин взрыва, то Следственный комитет РФ по-прежнему отрабатывает среди главных версию взрыва бытового газа. В Магнитогорске работает следственная группа, состоящая более чем из 100 опытных следователей и криминалистов Центрального аппарата Следственного комитета РФ.

— Взрывотехники обследовали руины и фрагменты рухнувшего подъезда, но следов взрывчатых веществ не нашли. По мере того как спасатели будут разбирать завалы, эксперты продолжат работу, — рассказал Лайфу источник в Следственном комитете РФ.

Следователи отрабатывают версию халатности служб, которые должны были контролировать исправность газовых приборов.

Уже выяснилось, что в этом доме недавно проводились работы по опрессовке сетей отопления и замене сети газоснабжения, однако перепланировок в подъездах, в том числе и в злополучном седьмом, не проводилось. Такие данные получены у Министерства строительства. Пока известно, что в 2018 году сеть газоснабжения менялась только по внешней стороне дома, проводилась частичная замена трубопровода холодного и горячего водоснабжения, восстанавливалась теплоизоляция.

По данным Минстроя, перепланировки газового оборудования в доме были только в первом и втором подъездах, но они были согласованы и оформлены как полагается. Следователи не исключают, что в седьмом подъезде кто-то из жильцов проводил перепланировку газового оборудования нелегально.

Оперативники провели обыски в газовой компании. По предварительным данным, дом обслуживала "дочка" корпорации "Газпром" — Магнитогорский филиал АО "Газпром газораспределение Челябинск". Следователи выяснят, как часто инспекторы проверяли состояние газового оборудования в домах, в том числе и на улице Карла Маркса, как реагировали на обращения и жалобы жильцов.

У следователей есть ещё одна версия. Проверяется информация о том, что незадолго до взрыва по дому ходили "газовщики". Это девушки и юноши, которые говорили, что они якобы работают в городской газовой службе инспекторами, и предлагали жильцам установить газовые счётчики и поменять подводку к плитам. На самом деле это представители коммерческих фирм, которые таким образом обманывают доверчивых жильцов и зарабатывают на установке счётчиков и замене газовых коммуникаций. Не исключено, что именно они с нарушениями подключили газовую плиту в одной из квартир седьмого подъезда.