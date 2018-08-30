Развидеть это. 60-летняя Мадонна показала максимально откровенное фото в белье

Американская певица Мадонна, которая недавно отметила 60-летний юбилей, доказала, что всё ещё способна на сексуальные провокации. На своей странице в "Инстаграме" звезда выложила фото в нижнем белье, которое не оставляет простора для воображения.

Отметим, что снимок привлекает внимание не только откровенностью, но и странными пятнами на теле певицы. Впрочем, если приглядеться, становится ясно, что это лишь рисунок на поверхности зеркала. О том же свидетельствует и хештег "дымчатое стекло".

Ранее Мадонна уже выкладывала в "Инстаграм" откровенные снимки. Так, на одной из фотографий певица позирует топлес и её грудь прикрывают лишь чёрные штрихи. Забавно, что такой способ привлечь внимание неизменно срабатывает, и сексуальные фото звезды появляются на страницах ведущих мировых СМИ.

И эта туда же... 59-летняя Мадонна выложила в Сеть голое селфи