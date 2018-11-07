Нагромождение подгузников. Дочь Мадонны вышла на дорожку в странном наряде

22-летняя дочь Мадонны Лурдес Леон решила не отставать от матери в искусстве эпатажа и вышла в свет в очень откровенном наряде. На вручении премии CFDA/Vogue Fashion Fund Awards девушка появилась в странном полупрозрачном белом платье, под которым не было нижнего белья, что сразу же стало темой для обсуждения.

Знаменитая мать вряд ли осудила бы дочь за такой провокационный наряд. А вот публику возмутило и отсутствие нижнего белья, и подмышки девушки, которые она вновь не побрила.

Дизайн наряда Лурдес также пришёлся по вкусу далеко не всем.

Не платье, а какое-то нагромождение подгузников SugarPlumFairy

Впрочем, самой Лурдес свой образ явно нравился — не зря же она позировала с модельером Раулем Лопесом, чей лейбл Luar и создал эпатажное платье.

Дочь Мадонны впервые прошлась по подиуму, но забыла о самом главном — побриться