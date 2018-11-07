Нагромождение подгузников. Дочь Мадонны вышла на дорожку в странном наряде

Знаменитая мать вряд ли осудила бы дочь за такой провокационный наряд. А вот публику возмутило и отсутствие нижнего белья, и подмышки девушки, которые она вновь не побрила.
Дизайн наряда Лурдес также пришёлся по вкусу далеко не всем.
Не платье, а какое-то нагромождение подгузников
SugarPlumFairy
Впрочем, самой Лурдес свой образ явно нравился — не зря же она позировала с модельером Раулем Лопесом, чей лейбл Luar и создал эпатажное платье.
Дочь Мадонны впервые прошлась по подиуму, но забыла о самом главном — побриться
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