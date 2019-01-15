Папарацци сняли "замороженное" лицо Мадонны, которое не двигается после пластики

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Папарацци сняли "замороженное" лицо Мадонны, которое не двигается после пластики

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Фото: theimagedirect.com

60-летняя певица и бывший секс-символ появилась в непривычном образе в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, и её было практически не узнать, пишет Daily Mail.

Это первый раз после новогоднего концерта в нью-йоркском баре, когда папарацци удалось застать поп-звезду на публике. Тогда Мадонну заподозрили в увеличении ягодиц, которые смотрелись, как у знаменитой своей пятой точкой Ким Кардашьян.

<p>Фото: theimagedirect.com</p>

Но сейчас фигуру знаменитости точно было не разглядеть. И выглядела она так, словно прибыла из страны, где царит суровая зима. Мадонна надела ушанку с пышным мехом и пуховик New York Yankees. Всё это она сочетала с чёрной толстовкой, спортивными штанами и кроссовками Dolce & Gabbana.

<p>Фото: theimagedirect.com</p>

При этом гладкое, будто восковое лицо певицы выглядело "замороженным" и так и просилось на шаблоны для мемов. И, видимо, ностальгируя по прежним временам, Мадонна поделилась в "Инстаграме" своим фото 10-летней давности.

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/madonna/" target="_blank"><strong>madonna</strong></a></p>

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