Гузеева, ты ли это? Мадонна промахнулась со сменой имиджа, превратившись в сваху

Нет, это не новая героиня фильма "Сумерки" и не Лариса Гузеева. Это певица Мадонна снова экспериментирует с внешностью. Хотя поклонники уже давно привыкли видеть поп-звезду блондинкой, несмотря на её натуральный цвет волос и итальянские корни.

60-летняя звезда выложила фото в "Инстаграме", на котором предстала с короткими чёрными локонами, похожими на парик. В дополнение Мадонна сделала довольно контрастный макияж, подчеркнув чёрным брови и ресницы. В подписи она указала, что готовится к "кровавому волчьему суперлунию" — лунному затмению.

Её преображение вызвало немало вопросов и эмоций у её фанатов. Не все оказались готовы к новому имиджу своего кумира, отметив, что она выглядит старше. Также поклонники заметили, что сейчас особенно стали видны последствия неудавшихся подтяжек лица, и сравнили темноволосую певицу с Ларисой Гузеевой. Впрочем, защитники у певицы тоже нашлись.

Это делает тебя старше, блондинкой было лучше... atentadoarrabalero

Слишком много изменений. Пожалуйста, прекрати. Ты когда-то была красивой nickilarionoff

Гузеева Лариска, ты ли это?! m_valerie_

Это просто ужасно! ceciliaglade

Я люблю тебя, поэтому я буду честен. Этот цвет для тебя слишком тёмный и портит лицо liisdedo