Гузеева, ты ли это? Мадонна промахнулась со сменой имиджа, превратившись в сваху

60-летняя звезда выложила фото в "Инстаграме", на котором предстала с короткими чёрными локонами, похожими на парик. В дополнение Мадонна сделала довольно контрастный макияж, подчеркнув чёрным брови и ресницы. В подписи она указала, что готовится к "кровавому волчьему суперлунию" — лунному затмению.
Её преображение вызвало немало вопросов и эмоций у её фанатов. Не все оказались готовы к новому имиджу своего кумира, отметив, что она выглядит старше. Также поклонники заметили, что сейчас особенно стали видны последствия неудавшихся подтяжек лица, и сравнили темноволосую певицу с Ларисой Гузеевой. Впрочем, защитники у певицы тоже нашлись.
Это делает тебя старше, блондинкой было лучше...
atentadoarrabalero
Слишком много изменений. Пожалуйста, прекрати. Ты когда-то была красивой
nickilarionoff
Гузеева Лариска, ты ли это?!
m_valerie_
Это просто ужасно!
ceciliaglade
Я люблю тебя, поэтому я буду честен. Этот цвет для тебя слишком тёмный и портит лицо
liisdedo
Она всегда будет королевой, оставьте её в покое!
teomarrero1112083
- Популярные
- По времени