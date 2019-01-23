Гузеева, ты ли это? Мадонна промахнулась со сменой имиджа, превратившись в сваху

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Гузеева, ты ли это? Мадонна промахнулась со сменой имиджа, превратившись в сваху

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Фото: instagram/larisa_guzeeva_funclub, instagram/madonna

Нет, это не новая героиня фильма "Сумерки" и не Лариса Гузеева. Это певица Мадонна снова экспериментирует с внешностью. Хотя поклонники уже давно привыкли видеть поп-звезду блондинкой, несмотря на её натуральный цвет волос и итальянские корни.

60-летняя звезда выложила фото в "Инстаграме", на котором предстала с короткими чёрными локонами, похожими на парик. В дополнение Мадонна сделала довольно контрастный макияж, подчеркнув чёрным брови и ресницы. В подписи она указала, что готовится к "кровавому волчьему суперлунию" — лунному затмению.

<p>Фото: instagram / <a href="https://www.instagram.com/madonna/" target="_blank"><strong>madonna</strong></a></p>

Её преображение вызвало немало вопросов и эмоций у её фанатов. Не все оказались готовы к новому имиджу своего кумира, отметив, что она выглядит старше. Также поклонники заметили, что сейчас особенно стали видны последствия неудавшихся подтяжек лица, и сравнили темноволосую певицу с Ларисой Гузеевой. Впрочем, защитники у певицы тоже нашлись.

Это делает тебя старше, блондинкой было лучше...

atentadoarrabalero

<p>Фото: instagram / <a href="https://www.instagram.com/madonna/" target="_blank"><strong>madonna</strong></a></p>

Слишком много изменений. Пожалуйста, прекрати. Ты когда-то была красивой

nickilarionoff

Гузеева Лариска, ты ли это?!

m_valerie_

<p>Лариса Гузеева. Фото: instagram / <a href="https://www.instagram.com/_larisa_guzeeva_funclub/" target="_blank"><strong>larisa_guzeeva_funclub</strong></a></p>

Это просто ужасно!

ceciliaglade

Я люблю тебя, поэтому я буду честен. Этот цвет для тебя слишком тёмный и портит лицо

liisdedo

<p>Фото: instagram / <a href="https://www.instagram.com/madonna/" target="_blank"><strong>madonna</strong></a></p>

Она всегда будет королевой, оставьте её в покое!

teomarrero1112083

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