Мадонна шокировала папарацци БДСМ-нарядом, забыв, что ей уже седьмой десяток

Известная 60-летняя певица дала интервью для канала MTV в честь премьеры своего нового клипа. Появилась Мадонна, как всегда, в довольно экстравагантном виде, который успели заснять любопытные фотографы, а затем и поделиться с фанатами звезды, пишет Daily Mail.

Весь предыдущий год Мадонна дразнила поклонников и просто ценителей хорошей музыки намёками на новый альбом — Madame X. И вот очередной крупицей информации стала премьера клипа на её песню Medellin. По этому поводу звезда появилась на интервью, но фанаты уронили челюсти отнюдь не от её ответов.

Казалось бы, поклонников творчества Мадонны сложно удивить какими-либо новыми экстравагантными образами, но тут звезде это удалось на все сто процентов. Такой выбор одежды и аксессуаров не стал спонтанным — всё обусловлено концепцией нового альбома Мадонны.

Я решила назвать новый альбом "Мадам Икс". Мадам — секретный агент, путешествующий по миру, меняющий личности и сражающийся за свободу. Она приносит свет в тёмные и мрачные места Мадонна

По словам королевы поп-музыки, в новый альбом войдёт 13 композиций, все они были написаны под впечатлением от Португалии, где Мадонна и занималась созданием нового альбома. Необычный и броский концепт альбома звезда объяснила тем, что, пока она занималась исключительно детьми, её жизнь стала довольно блёклой и теперь пора привнести немного красок.