Фанаты поймали Мадонну на обмане, когда та пыталась скрыть позор на Евровидении

В финале Евровидения, который состоялся 18 мая, Мадонна выступила со своим хитом Like A Prayer и представила новую песню Future, которую поп-икона исполнила вместе с рэпером Quavo. Номер был внушительным, костюмы — запоминающимися, подтанцовка и хор выложились на все сто, чего нельзя было сказать о самой певице.
После целой вереницы молодых и талантливых исполнителей, соревнующихся за первое место и умудряющихся брать самые высокие ноты при непрерывных сложных танцах, Мадонна значительно проигрывала на их фоне. Она пела дрожащим голосом, часто не по нотам, и это при том, что никаких танцевальных движений у неё в номере не было.
Фанаты были страшно разочарованы, но ещё больше они расстроились, когда Мадонна выложила в Сеть сильно отредактированное видео выступления. Добрые люди тут же сопоставили два ролика, а не очень добрые отправились писать гневные и язвительные комментарии.
Редактор: Сколько автотюна вы хотите?
Мадонна: Да
Пользователь YouTube
Звукорежиссёр срочно заслуживает повышения! И близко не звучит как живое выступление
Пользователь YouTube
Что за фигня, это не похоже на умирающую кошку, что я слышал вчера...
Пользователь YouTube
Мадонна шокировала папарацци БДСМ-нарядом, забыв, что ей уже седьмой десяток
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