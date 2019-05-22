Фанаты поймали Мадонну на обмане, когда та пыталась скрыть позор на Евровидении

Выступление поп-дивы на 64-м песенном конкурсе разочаровало и даже разозлило поклонников её таланта. Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, 60-летняя Мадонна выложила отредактированную версию номера. И стоит сказать, что этим она сделала лишь хуже, пишет Daily Mail.

В финале Евровидения, который состоялся 18 мая, Мадонна выступила со своим хитом Like A Prayer и представила новую песню Future, которую поп-икона исполнила вместе с рэпером Quavo. Номер был внушительным, костюмы — запоминающимися, подтанцовка и хор выложились на все сто, чего нельзя было сказать о самой певице.

После целой вереницы молодых и талантливых исполнителей, соревнующихся за первое место и умудряющихся брать самые высокие ноты при непрерывных сложных танцах, Мадонна значительно проигрывала на их фоне. Она пела дрожащим голосом, часто не по нотам, и это при том, что никаких танцевальных движений у неё в номере не было.

Фанаты были страшно разочарованы, но ещё больше они расстроились, когда Мадонна выложила в Сеть сильно отредактированное видео выступления. Добрые люди тут же сопоставили два ролика, а не очень добрые отправились писать гневные и язвительные комментарии.

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