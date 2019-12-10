Дочь Мадонны приняла участие в перформансе, который закончился "массовой оргией"

23-летняя Лурдес Леон не обошлась ролью гостьи на выставке современного искусства "Арт-Базель" в Майами, США. Девушка решила внести свой вклад в искусство.

Дочка поп-дивы и раньше славилась любовью к эпатажу. Девушка выходит на подиум в странных нарядах, не бреет растительность на теле и активно это демонстрирует другим. А теперь она стала участницей откровенного перформанса испанского бренда Desigual, который назывался Love Different ("Разная любовь"), пишет People.

Сначала участники показа появились на подиуме в одежде, а действо сопровождалось танцами. Затем последовала более откровенная часть, где модели стали обмениваться страстными поцелуями. В том числе Лурдес подарила свой одной из девушек.

В представлении затрагивается основной и универсальный акт любви — поцелуй. Это демонстрация любви, мультикультурализма и разнообразия Desigual

Перформанс быстро набирал обороты и закончился тем, что некоторые зрители сочли его своеобразной "массовой оргией". Модели стали снимать друг с друга одежду, и в итоге финальная сцена, в которой смешались тела, вышла словно кадры из "Парфюмера".

Лурдес Леон — старшая дочь Мадонны, которая пошла по стопам знаменитой матери, связав жизнь с искусством и творчеством. Ранее певица признавалась в интервью Vogue, что восхищается способностями дочери: "Лурдес безумно талантлива. Я зеленею от зависти, потому что она невероятна во всём, что делает: она потрясающая танцовщица, замечательная актриса, к тому же прекрасно играет на пианино". Однако у публики довольно противоречивое мнение о молодом даровании.

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