61-летнюю Мадонну застукали с новым бойфрендом, который моложе её на 35 лет

Певица не считает возраст помехой для бурных романов, что доказала после очередного расставания.

Мадонну засняли в отеле в Майями, США, где она находилась в обществе своего нового избранника — 26-летнего танцовщика Ахламалика Уильямса, который работает в её коллективе. Слухи о романтических отношениях пары появились ещё летом, пишет Daily Mail. Но сейчас влюблённые, похоже, решили развеять сомнения.

На снимках артистка предстала на балконе отеля в чёрном костюме и практически без макияжа. Её нежно обнимал молодой бойфренд, и певица счастливо улыбалась в ответ. Рядом с ними также находились 23-летняя дочь Мадонны Лурдес Леон и её парень, что ничуть не смущало пару.

Стоит отметить, что это не первый парень Мадонны, который намного её моложе. В послужном списке поп-дивы танцоры Брахим Заибат (23) и Тимор Стеффенс (26) и модель Кевин Сампайо (31), с ним артистка рассталась в начале 2019-го. При этом, по словам источника, её друзья обеспокоены этой тенденцией и советуют звезде найти мужчину постарше.