61-летнюю Мадонну застукали с новым бойфрендом, который моложе её на 35 лет

Мадонну засняли в отеле в Майями, США, где она находилась в обществе своего нового избранника — 26-летнего танцовщика Ахламалика Уильямса, который работает в её коллективе. Слухи о романтических отношениях пары появились ещё летом, пишет Daily Mail. Но сейчас влюблённые, похоже, решили развеять сомнения.
На снимках артистка предстала на балконе отеля в чёрном костюме и практически без макияжа. Её нежно обнимал молодой бойфренд, и певица счастливо улыбалась в ответ. Рядом с ними также находились 23-летняя дочь Мадонны Лурдес Леон и её парень, что ничуть не смущало пару.
Стоит отметить, что это не первый парень Мадонны, который намного её моложе. В послужном списке поп-дивы танцоры Брахим Заибат (23) и Тимор Стеффенс (26) и модель Кевин Сампайо (31), с ним артистка рассталась в начале 2019-го. При этом, по словам источника, её друзья обеспокоены этой тенденцией и советуют звезде найти мужчину постарше.
Она не посмотрит на парня, который даже вполовину её моложе. Её друзья считают, что ей стоит обратить внимание на парней постарше, если она хочет долгосрочных отношений
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