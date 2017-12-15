Принц Гарри — всё, но есть ещё один вариантик...

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Принц Гарри — всё, но есть ещё один вариантик...

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Королевство Бруней — это крошечное островное государство на Борнео. В нём живёт 26-летний наследник престола — его высочество Абдул Матин, который делится своей роскошной жизнью в "Инстаграме".

Абдул Матин — четвёртый сын правителя Брунея Хассанала Болкиаха, чьё состояние оценивается в $20 млрд

<p>Фото © Instagram/ tmski</p>

<p>Фото © Instagram/ tmski</p>

Всего в семье султана 12 детей. У принца ещё семь сестёр и четыре брата

<p>Фото © Instagram/ tmski</p>

"У меня очень большая семья, но самые тёплые отношения со старшим братом и двумя сестрами. Мы всё делаем вместе"

Абдул Матин

<p>Фото © Instagram/ tmski</p>

В 2011-м Матин окончил Королевскую военную академию Сандхерст и имеет звание второго лейтенанта

<p>Фото © Instagram/ tmski</p>

<p>Фото © Instagram/ tmski</p>

После академии принц продолжил обучение в университете Лондона, где получил степень магистра в области искусств

<p>Фото © Instagram/ tmski</p>

Абдул говорит на нескольких иностранных языках: английском, французском, арабском и итальянском

<p>Фото © Instagram/ tmski</p>

В свободное время принц предпочитает плавание, игру в поло, бокс, горные лыжи и экстремальные виды спорта

<p>Фото © Instagram/ tmski</p>

<p>Фото © Instagram/ tmski</p>

<p>Фото © Instagram/ tmski</p>

<p>Фото © Instagram/ tmski</p>

<p>Фото © Instagram/ tmski</p>

Ранее Абдул Матин играл за футбольную команду Брунея AM Gunners

<p>Фото © Instagram/ tmski</p>

А ещё он обожает животных...

<p>Фото © Instagram/ tmski</p>

<p>Фото © Instagram/ tmski</p>

<p>Фото © Instagram/ tmski</p>

<p>Фото © Instagram/ tmski</p>

...ездит на роскошных автомобилях и носит дорогие часы

<p>Фото © Instagram/ tmski</p>

<p>Фото © Instagram/ tmski</p>

Несмотря на то что Абдул лишь четвёртый сын султана, он пользуется не меньшей популярностью в стране

<p>Фото © Instagram/ tmski</p>

Матина называют азиатским принцем Гарри за его внешность и образ жизни

<p>Фото © Instagram/ tmski</p>

Принц не забывает делиться своим роскошным образом жизни в "Инстаграме"

<p>Фото © Instagram/ tmski</p>

<p>Фото © Instagram/ tmski</p>

<p>Фото © Instagram/ tmski</p>

<p>Фото © Instagram/ tmski</p>

Самые бурные комментарии на странице принца появляются под его полуобнажёнными фото

<p>Фото © Instagram/ tmski</p>

<p>Фото © Instagram/ tmski</p>

На аккаунт Абдула подписано уже более 700 тысяч человек

<p>Фото © Instagram/ tmski</p>

Стоит отметить, что принц не женат

<p>Фото © Instagram/ tmski</p>

На вопрос, какой должна быть его невеста, принц отвечает, что он выберет "подлинную, настоящую и простую"

<p>Фото © Instagram/ tmski</p>

Дя него эти качества будут решающими при выборе будущей жены

<p>Фото © Instagram/ tmski</p>

Автор:
СН
Сакина Нуриева
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