Чем хвасталась в соцсетях дочка Ишаева, арестованного за хищение "всего" 5 млн

Недавно страну потрясло очередное крупное задержание бывшего чиновника. На этот раз на мошенничестве попался Виктор Ишаев, экс-полпред президента на Дальнем Востоке и бывший министр развития региона. После этого телеграм-канал Mash со ссылкой на Следственный комитет России опубликовал список активов дочери Ишаева, и здесь точно есть на что посмотреть.

Судя по аккаунтам в соцсетях, 36-летняя Юля Ишаева никого не стесняется и живёт на широкую ногу. Каждое второе фото сделано из дорогого автомобиля, а каждое первое показывает, насколько Юля любит путешествовать по миру, отдыхать на роскошных курортах и веселиться в модных ночных клубах.

За свою насыщенную жизнь Юля успела закончить финансовый университет, поработать в Министерстве экономики и развития и открыть собственный салон красоты.

Также девушка смогла успешно выйти замуж, родить двух очаровательных детей, а затем и развестись. Сейчас она встречается с солистом группы "Инь-ян" Сергеем Ашихминым, хотя общих фото с ним Юля не выкладывала с середины 2017 года.

На месте Юли хотел бы оказаться каждый, особенно после того, как телеграм-канал Mash опубликовал её список активов. Пять роскошнейших квартир в элитных ЖК Москвы общей стоимостью 425 млн рублей, шикарный двухэтажный особняк на Рублёвке за 200 млн рублей и три дорогие машины: "феррари", "бентли" и "мерседес", которые все вместе обошлись Юле в 27 млн рублей.

Дочь Ишаева назвала "достаточно небольшой" сумму в 5 млн рублей хищений