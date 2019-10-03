Выходки золотой молодёжи. Как мажоры нарушают закон и остаются безнаказанными

Очередной скандал с папенькиным сынком одного из бизнесменов прогремел в России. Все эти истории с представителями золотой молодёжи проходят по похожему сценарию. И, к сожалению, с печальным для правосудия финалом — мало кто из них несёт реальное наказание. Вот самые громкие случаи.

Алан Ибрагимов — сын топ-менеджера МТС

Сын вице-президента МТС Руслана Ибрагимова три часа игрался в догонялки с полицией. Его машину прижали во дворе. Чтобы достать парня с другом, иномарку пришлось штурмовать. Когда салон открыли, полицейские нашли немало сюрпризов. Во-первых, 20 нарушений ПДД и штрафов на 73 тысячи. Второй серьёзнее: два пакетика порошка, вероятно кокаина, и гашиш. Гонщики были, предположительно, под веществами. Точно скажет экспертиза. Но есть подозрение, что серьёзного расследования не будет. Утверждать не возьмёмся, но все предыдущие выходки мажоров спускали на тормозах.

Мара Багдасарян — дочь "мясного короля"

Дочь владельца мясоперерабатывающей компании Эльмара Багдасаряна прославилась как нарушительница правил дорожного движения. После гонок на внедорожниках по Москве в 2016 году её пожизненно лишили прав. Но с тех пор примерно пару раз в год продолжают задерживать за рулём в Москве. Очевидно, что бросать вождение автомобиля Мара не собирается. А на вынесенные предписания властей ей, как бы сказать помягче, всё равно.

Руслан Шамсуаров — сын замглавы "Лукойла"

Золотая молодёжь устроила гонки с полицией в столице. Автомобиль Mercedes-Benz G-класса принадлежал 20-летнему Руслану. Молодые люди нарушали ПДД и вели трансляцию в Сети. Они разместили видео на YouTube. Затем Руслана под видом больного прятали в элитной столичной клинике под охраной службы безопасности. Гагаринский суд Москвы назначил ему лишь 15 суток административного ареста. Не так уж много за нарушение закона.

Кирилл Романов — сын поставщика медоборудования

В 2016 году в "Инстаграмме" появилось видео "Богатые русские дети" (richrussiankids). BMW X6 смело рулил по комплексу "Музеон", выезжал на пешеходные дорожки и пугал гуляющих. В комментариях водитель не стеснялся говорить, что боится нарушать ПДД, так как штраф небольшой, а "кэш есть". Машина принадлежала отцу Кирилла — бизнесмену Олегу Романову. Парня лишили прав, оштрафовали на 50 000 рублей и арестовали на 10 суток. Выйдя, он продолжил ездить и постить фотки за рулём.

Ларион Вуокила — сын экс-совладельца "М.Видео"

В 2013 году Ferrari насмерть сбил мужчину на дороге около мечети. За рулём сидел 23-летний Ларион Вуокила — сын экс-совладельца сети "М.Видео" Александра Зайонца. Вуокила даже не подошёл к сбитому пешеходу. Он стал звонить кому-то по телефону. Затем сына олигарха доставили в больницу, откуда он самовольно ушёл и скрывался от инспекторов. Он появился в участке вечером. За его освобождение из СИЗО заплатили 4 млн рублей. Арест заменили на подписку о невыезде. Вскоре дело закрыли.

Лука Затравкин — сын художника Никаса Сафронова

В 2016 году 25-летний пианист Лука Затравкин на BMW X6 сбил на пешеходном переходе 78-летнюю пенсионерку. Адвокат рассказывал, что его подзащитный был трезв. Затравкин добавлял, что пенсионерка выскочила на переход. Пожилая женщина скончалась. На пианиста Затравкина завели уголовное дело (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Но дальше оно не двинулось. Музыкант дал концерт в память о погибшей старушке и заявил, что сожалеет.