"Буду жить, как вы стесняетесь": что постил в соцсетях сын вице-президента МТС

Сегодня список мажоров-гонщиков, попавшихся в руки правоохранителей, пополнился Аланом Ибрагимовым, сыном вице-президента МТС Руслана Ибрагимова. Парень превысил скорость, а затем решил красиво уйти от патруля на своём вишнёвом BMW. Но лихача поймали и обнаружили при нём два пакетика, предположительно, из-под кокаина, пистолет-пугач, патроны и вещество, похожее на гашиш.
Во время гонки машина, к сожалению, пострадала, но Алан спокойно сможет заменить её другой из имеющихся: "мерседесом", "ауди", "феррари" или "поршем". У себя в инстаграме парень писал: "У богатых нет предпочтений, какую машину взять, они просто выбирают ту, которая понравилась". Это не единственное правило, которым он руководствовался.
Я буду жить так, как вы стесняетесь
Алан Ибрагимов
Портит людей не бедность и богатство, а зависть и жадность
Алан Ибрагимов
На фото шикарные машины перемежаются с курортами в Таиланде, Испании и США, где компанию ему часто составляют хорошие друзья и очаровательные девушки. Каждый снимок с нарочито роскошным образом жизни сопровождают слова, полные самовосхваления и гордости за собственные успехи.
Очевидно, что своим богатством Алан не стесняется хвалиться, утверждая, что всего добился сам: "Не ленитесь. Только тогда у вас будет всё, о чём вы мечтаете", "Мы — рабы своих привычек. Измени свои привычки, и изменится твоя жизнь". Парень с гордостью называет себя шеф-поваром и диджеем, и не зря — в его арсенале есть уже один трек.
Сына вице-президента МТС задержали после трёхчасовой погони в Москве