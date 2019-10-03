"Буду жить, как вы стесняетесь": что постил в соцсетях сын вице-президента МТС

Только спустя три часа голливудской погони полицейским удалось задержать 25-летнего Алана Ибрагимова. Такая любовь к адреналину легко объяснима, если просто взглянуть на образ жизни, который демонстрирует парень в соцсетях.

Сегодня список мажоров-гонщиков, попавшихся в руки правоохранителей, пополнился Аланом Ибрагимовым, сыном вице-президента МТС Руслана Ибрагимова. Парень превысил скорость, а затем решил красиво уйти от патруля на своём вишнёвом BMW. Но лихача поймали и обнаружили при нём два пакетика, предположительно, из-под кокаина, пистолет-пугач, патроны и вещество, похожее на гашиш.

Во время гонки машина, к сожалению, пострадала, но Алан спокойно сможет заменить её другой из имеющихся: "мерседесом", "ауди", "феррари" или "поршем". У себя в инстаграме парень писал: "У богатых нет предпочтений, какую машину взять, они просто выбирают ту, которая понравилась". Это не единственное правило, которым он руководствовался.

Я буду жить так, как вы стесняетесь Алан Ибрагимов

Портит людей не бедность и богатство, а зависть и жадность Алан Ибрагимов

На фото шикарные машины перемежаются с курортами в Таиланде, Испании и США, где компанию ему часто составляют хорошие друзья и очаровательные девушки. Каждый снимок с нарочито роскошным образом жизни сопровождают слова, полные самовосхваления и гордости за собственные успехи.

Очевидно, что своим богатством Алан не стесняется хвалиться, утверждая, что всего добился сам: "Не ленитесь. Только тогда у вас будет всё, о чём вы мечтаете", "Мы — рабы своих привычек. Измени свои привычки, и изменится твоя жизнь". Парень с гордостью называет себя шеф-поваром и диджеем, и не зря — в его арсенале есть уже один трек.

Сына вице-президента МТС задержали после трёхчасовой погони в Москве