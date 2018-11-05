Король жив?! Поклонники Майкла Джексона обнаружили, что его склеп пуст

Фанатская теория о фальсификации смерти поп-звезды набирает новую силу на фоне новостей о рекордных продажах его записей.

Фанаты короля поп-музыки обсуждают в соцсетях видео из склепа своего кумира, снятое его кузиной Латойей ещё 25 июня, в день рождения певца. Видео с дополнительными комментариями было выложено в Youtube. По мнению автора поста, отсутствие в склепе надписи с именем Джексона может говорить о том, что там нет и его тела.

Там пусто. Вопросы вызывают и документы о его смерти, и результаты вскрытия. Потому что на самом деле он не умер Pearl Jr Documentary Filmmaker

Комментарии под видео не оставляют сомнений в том, что эта теория весьма популярна среди поклонников певца. "Вы правы! Если он похоронен здесь, почему до сих пор нет надписи?", "Я верю, что он жив!" — пишут они.

Среди признаков, указывающих на то, что смерть Джексона — не более чем инсценировка, его фанаты ранее называли нестыковки в различных документах, в частности отсутствие записи о кончине певца в полицейской базе данных и ошибки в свидетельстве о смерти.

Стоит отметить, что слухи о фейковой смерти Джексона подогреваются на фоне новостей о рекордных продажах его записей. За последний год певец "заработал" 400 миллионов долларов: он возглавляет список самых богатых усопших артистов уже шесть лет подряд. Правами на песни поп-идола владеют EMI Music Publishing, Mijac Music и Sony.

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