Майкл Джексон жив! Фото и видео очевидцев, которые встречали поп-короля

В 2016 году дочь Джексона Пэрис выложила обычное селфи, на котором фанаты углядели своего кумира. Вон там, на заднем сиденье
В 2016 году появилось фото с мероприятия, где на переднем плане изображён отец Джексона — Джо. Но позади него зоркие поклонники распознали Майкла
У молодого человека были характерные черты лица, причёска, шляпа и костюм с красной рубашкой, в которых часто появлялся король поп-музыки
В 2017 году женился племянник Майкла — Сигги Джексон. На его свадьбе заметили странного человека, который сильно выбивался из толпы
Мужчина в белой рубашке стоял на месте близких гостей пары. Он поразительно походил на мэра из клипа Джексона Ghosts, которого играл сам певец
В 2018 году стилист Джексона Стив Эрхард опубликовал странное сообщение о том, что Майкл скоро вернётся, и снимок ноги в привычном для звезды аутфите
В 2011 году пара сняла встречу с человеком, похожим на Майкла Джексона, в Париже. После возгласов он поспешил спрятать лицо, что и вызвало подозрения
Жена Джексона, родившая ему детей, заявила, что у них не было интимной близости