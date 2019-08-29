Майкл Джексон жив! Фото и видео очевидцев, которые встречали поп-короля

29 августа 2019-го культовому певцу и танцору Майклу Джексону исполнился бы 61 год. А некоторые фанаты уверены, что действительно исполнился и звезда до сих пор жива и где-то скрывается. Именно в этот знаменательный день Лайф решил сделать подборку самых популярных доказательств того, что король поп-музыки всё ещё среди нас.

В 2016 году дочь Джексона Пэрис выложила обычное селфи, на котором фанаты углядели своего кумира. Вон там, на заднем сиденье

В 2016 году появилось фото с мероприятия, где на переднем плане изображён отец Джексона — Джо. Но позади него зоркие поклонники распознали Майкла

У молодого человека были характерные черты лица, причёска, шляпа и костюм с красной рубашкой, в которых часто появлялся король поп-музыки

В 2017 году женился племянник Майкла — Сигги Джексон. На его свадьбе заметили странного человека, который сильно выбивался из толпы

Мужчина в белой рубашке стоял на месте близких гостей пары. Он поразительно походил на мэра из клипа Джексона Ghosts, которого играл сам певец

В 2018 году стилист Джексона Стив Эрхард опубликовал странное сообщение о том, что Майкл скоро вернётся, и снимок ноги в привычном для звезды аутфите

В 2011 году пара сняла встречу с человеком, похожим на Майкла Джексона, в Париже. После возгласов он поспешил спрятать лицо, что и вызвало подозрения

Жена Джексона, родившая ему детей, заявила, что у них не было интимной близости