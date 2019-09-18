Майли Сайрус напугала фанатов, выложив весьма странное полуобнажённое фото

Певица совсем недавно сообщила о разводе со своим мужем, после чего завела роман с девушкой.

Майли Сайрус не прекращает шокировать фанатов. Только недавно певица объявила о том, что её брак с Лиамом Хемсвортом распался, а после закрутила роман со своей подругой. Теперь 26-летняя девушка оказалась в центре внимания из-за снимков, которые она выложила в "Инстаграм".

В столь откровенном образе певица снялась в клипе на песню Don't call me angel. Майли надела топ из полупрозрачной ткани, который не оставил места для фантазии. Этим фото звезда отпраздновала успех своего последнего трека.

Ранее фанаты предположили, что песня была посвящена разрыву Майли с Лиамом, который часто называл её своим ангелом. Бывшие супруги познакомились в 2009 году на съёмках фильма "Последняя песня". Через девять лет пара тайно сыграла свадьбу, однако уже спустя год стало известно, что их отношения завершились.