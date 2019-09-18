Майли Сайрус напугала фанатов, выложив весьма странное полуобнажённое фото

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Фото © Instagram / mileycyrus

Певица совсем недавно сообщила о разводе со своим мужем, после чего завела роман с девушкой.

Майли Сайрус не прекращает шокировать фанатов. Только недавно певица объявила о том, что её брак с Лиамом Хемсвортом распался, а после закрутила роман со своей подругой. Теперь 26-летняя девушка оказалась в центре внимания из-за снимков, которые она выложила в "Инстаграм".

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/mileycyrus/" target="_blank">mileycyrus</a></p>

В столь откровенном образе певица снялась в клипе на песню Don't call me angel. Майли надела топ из полупрозрачной ткани, который не оставил места для фантазии. Этим фото звезда отпраздновала успех своего последнего трека.

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/mileycyrus/" target="_blank">mileycyrus</a></p>

Ранее фанаты предположили, что песня была посвящена разрыву Майли с Лиамом, который часто называл её своим ангелом. Бывшие супруги познакомились в 2009 году на съёмках фильма "Последняя песня". Через девять лет пара тайно сыграла свадьбу, однако уже спустя год стало известно, что их отношения завершились.

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