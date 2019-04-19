Можно планировать весенний отпуск. Как мы отдыхаем в майские праздники?

Читайте также

Можно планировать весенний отпуск. Как мы отдыхаем в майские праздники?

1

Фото © РИА Новости/Антон Белицкий

Роструд официально назвал выходные дни в майские праздники. Мы нарисовали для вас инфографику, чтобы вы ничего не забыли.

<p></p>

<p></p>

Автор:
АМ
Артур Матвеев
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×