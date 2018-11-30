На кассах самообслуживания в "Макдоналдсе" нашли следы человеческих фекалий

Британские учёные исследовали терминалы в восьми ресторанах "Макдоналдс" и обнаружили на каждом из них следы фекалий. И это не только неприятно, но и опасно для здоровья, сообщает Daily Mail.

Многие посетители не моют руки после использования сенсорных киосков в ресторанах быстрого питания. Но оказывается, что это очень плохая идея. Учёные из Лондонского университета Метрополитен исследовали терминалы в восьми ресторанах сети "Макдоналдс" и обнаружили бактерии из человеческих фекалий на каждом из них.

Эти бактерии могут находиться на сенсорных терминалах в течение нескольких дней доктор Пол Матавеле

При этом на экранах обнаружились как относительно безопасные бактерии, обитающие в организмах здоровых людей — такие, как энтерококк фекальный, — так и патогенные, в частности стафилококки. Учёные пришли в выводу, что посетители ресторанов, которые не моют руки после заказа еды, могут оказаться в больнице.

Листерия — ещё одна редкая бактерия, которую мы в ужасе обнаружили на сенсорных экранах. Это может стать большой проблемой для людей со слабым иммунитетом доктор Пол Матавеле

Представители "Макдоналдса" уже отреагировали на критику, отметив, что киоски самообслуживания очищаются в течение дня. Кроме того, все посетители ресторанов имеют возможность вымыть руки перед едой.