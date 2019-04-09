Пользователь YouTube раскрыл хитрость, как можно бесплатно поесть в McDonald’s

Недавно пользователь с ником Hamburglar Bourne поделился на своём канале способом, с помощью которого можно прекрасно перекусить фастфудом и не потратить ни копейки.

Ролик Hamburglar Bourne быстро собрал больше миллиона просмотров, и легко понять почему. На видео парень делает заказ в электронной кассе: добавляет в корзину 10 бургеров, а затем убирает из них мясо. После этого парень выбирает ещё один бургер — тот же, но уже полноценный, с мясом.

После такого количества бургеров автомат включает дополнительную скидку, по которой каждый бургер идёт за один доллар. И, пересчитав все акции и пожелания покупателя, электронная касса выдаёт нулевой чек. Вы нам ничего не должны, приятного аппетита и заходите к нам ещё!

Судя по всему, парни проводили свой эксперимент в Австралии. Но сработает ли такая махинация в России — неизвестно.