Виторган о Собчак: А ей всё мало

Максим Виторган опубликовал в "Инстаграме" видео выступления своей жены Ксении Собчак на концерте проекта "Новая фабрика звёзд". Там Собчак исполнила собственную композицию с достаточно провокационным текстом.

— Нет, я не качаю задницу. И грудь моя первого размера. На "лабутенах" в пятницу я не иду на Шнура премьеру. Борются жопа с бровями за пьедестал в "Инстаграме", а я непопулярная самая, — говорится в композиции.

Выложив ролик с песней, Виторган написал, что больше всего его восхищает в супруге.

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan) Дек 19, 2017 at 2:53 PST

— Хотите, расскажу вам, что меня восхищает в моей жене? Не хотите? Так вот, слушайте! Помимо ума, красоты, секса, рук, ног, глаз, нежности, преданности, целеустремлённости, умения любить и дружить, работоспособности, смелости, переходящей в отчаянность, заботливости, вкуса, умения готовить сырники и рожать невероятных детей это абсолютная невозможность вписать её в какие-то наши (простых смертных) представления о том, как должно быть. Наши нелепые и обречённые (а от того и наше раздражение) попытки уложить её в какую-то знакомую нам концепцию. Ту или иную, но хоть какую-то, которую наш разум может освоить. И мы требуем, чтобы она соблюдала и соответствовала. Потому что иначе мы не понимаем, как так, ёпрст, в конце концов, уже же?! А ей всё малО. Она не соответствует. Она залезает на поля, прислоняется к стёклам, стоит под стрелой, идёт по проходу, которого нет... И всё это одновременно. А нам остаётся только восхищаться и возмущаться. Тут уж каждому своё, — написал Виторган.