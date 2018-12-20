Собчак и Виторган встретят Новый год порознь после слухов о её романе с другим

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Собчак и Виторган встретят Новый год порознь после слухов о её романе с другим

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По словам Божены Рынски, всё больше подруг рассказывают ей о разрыве знаменитой пары.

Уже несколько дней в Сети обсуждают слухи о возможном разрыве Ксении Собчак и Максима Виторгана. Дело в том, что супруги всё реже стали появляться вместе на светских мероприятиях, а телеведущая и вовсе сняла обручальное кольцо.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/xenia_sobchak/" target="_blank">xenia_sobchak</a></p>

Пока звёздная пара не комментирует догадки поклонников, Божена Рынска рассказала, что супруги даже Новый год будут праздновать по отдельности. По словам светской львицы, уже несколько подруг сообщили ей о возможном расставании телеведущей и Виторгана.

И тут Виторган выложил фото с голым торсом. Мол, вот, что ты потеряла. Бедный Максим, он с годами всё больше становится похож на грустного еврейского клоуна. А Собчак, не скрываясь особо, спит с Богомоловым ещё с лета

Божена Рынска

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/xenia_sobchak/" target="_blank">xenia_sobchak</a></p>

Собчак и театрального режиссёра Константина Богомолова действительно не раз замечали вместе. Пока Максим Виторган сидит дома с сыном или репетирует, телеведущая посещает с новым спутником кинопремьеры и светские мероприятия. Впрочем, неизвестно, насколько это соответствует действительности.

<p>Фото © Соцсети</p>

Тем не менее Божена Рынска уже готова помочь брошенному мужу и пригласила Виторгана к себе на Новый год.

Приняли решение позвать Максима Виторгана праздновать Новый год с нами. Максиму нужно отдохнуть от воспитания сына, от бессонных ночей, от предательства Ксении, от грязной лжи. Возможно, поедем вместе в Ригу

Божена Рынска

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