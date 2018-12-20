Собчак и Виторган встретят Новый год порознь после слухов о её романе с другим

По словам Божены Рынски, всё больше подруг рассказывают ей о разрыве знаменитой пары.

Уже несколько дней в Сети обсуждают слухи о возможном разрыве Ксении Собчак и Максима Виторгана. Дело в том, что супруги всё реже стали появляться вместе на светских мероприятиях, а телеведущая и вовсе сняла обручальное кольцо.

Пока звёздная пара не комментирует догадки поклонников, Божена Рынска рассказала, что супруги даже Новый год будут праздновать по отдельности. По словам светской львицы, уже несколько подруг сообщили ей о возможном расставании телеведущей и Виторгана.

И тут Виторган выложил фото с голым торсом. Мол, вот, что ты потеряла. Бедный Максим, он с годами всё больше становится похож на грустного еврейского клоуна. А Собчак, не скрываясь особо, спит с Богомоловым ещё с лета Божена Рынска

Собчак и театрального режиссёра Константина Богомолова действительно не раз замечали вместе. Пока Максим Виторган сидит дома с сыном или репетирует, телеведущая посещает с новым спутником кинопремьеры и светские мероприятия. Впрочем, неизвестно, насколько это соответствует действительности.

Тем не менее Божена Рынска уже готова помочь брошенному мужу и пригласила Виторгана к себе на Новый год.