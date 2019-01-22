"Собрал переломанный нос". Богомолов рассказал, чем закончилась драка за Собчак

Поклонники пары после драки сразу заподозрили, что в деле замешана Ксения. Да и сам театральный режиссёр, по словам свидетелей, обмолвился о том, что причина — женщина. Теперь он рассказал о травмах, которые получил во время "дуэли".

После того как стало известно о драке, режиссёр высказался о событии в "Инстаграме". Он поблагодарил врача, который разобрался с травмами, полученными во время потасовки. Среди них, по его словам, сломанный нос и смещённые кости черепа. Также Богомолов сообщил, что уже готов приступить к работе над новым спектаклем.

Прекрасный врач <...> собрал мой переломанный в двух местах нос и привёл смещённые кости черепа в более-менее приличное состояние, в связи с чем внутричерепное нормализовано, и я могу представить вам невероятную команду спектакля <...> Константин Богомолов

Виторган и Богомолов устроили потасовку у одного из московских кафе в Китай-городе, после которой Максим поспешно скрылся. Инцидент, в том числе попал на камеры наблюдения, пишет телеграм-канал Mash.

В итоге Богомолову вызвали скорую, а от помощи стражей порядка он отказался. По словам очевидцев, режиссёр был нетрезв и рассказал врачам, что ему досталось из-за женщины, и нападение было вполне ожидаемым, пишет МК. Мужчине оказали помощь, и вместе с друзьями он уехал из заведения.

Слухи о том, что Ксения Собчак изменяет Виторгану с Константином Богомоловым, появились ещё в конце 2018-го. Некоторые даже предполагали, что светская львица и режиссёр вместе отмечали канун Нового года. Поэтому поклонники пары затаив дыхание следили за развитием истории. Но сами участники событий не спешили прояснять ситуацию.