Обнажённая девушка Максима Виторгана доказала, что ничем не хуже его бывшей жены

28-летняя актриса Нино Нинидзе наглядно показала, за что её в том числе может любить экс-супруг Ксении Собчак.

Нино приняла участие в студийной съёмке, где предстала в нескольких откровенных образах. Возлюбленная 47-летнего Виторгана выложила в инстаграм-истории ролик, на кадрах которого позирует обнажённой. Девушка лежит на полу с зачёсанными назад волосами и аккуратно прикрывает шею и грудь.

Артистка обладает модельными параметрами — рост 175, вес 53 кг, отмечает портал uznayvse.ru. Их Нино продемонстрировала, надев серый объёмный костюм на полуобнажённое тело, а потом и чёрное облегающее платье. При этом девушка принимала чувственные позы, что сделало съёмку довольно страстной.

Подписчики по достоинству оценили работу Нино, отметив, насколько она красивая и грациозная. А некоторые даже намекнули, что Виторган сделал правильный выбор.

Какая же вы красивая, стильная, харизматичная! valentinakuli4kova

Ваш профиль просто завораживает 🙏 Пожалуйста, не меняйте черты лица! Вы уникальны 💖💖💖 Хорошего настроения каждый день dementieva_hair_art

Замечательная! Максу повезло) okun_ia

Об отношениях Максима Виторгана, который только недавно расстался с Собчак, и Нино Нинидзе стали говорить в конце июля. Сначала пара не спешила подтверждать слухи, но долго роман скрывать не удалось. И сейчас Нино даже выкладывает нежные совместные фото.

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