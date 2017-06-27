Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла

В портфеле музыкального лейбла Максима Фадеева появились новые артисты. Продюсер представил новых подопечных — дуэт Cartel, который, по мнению пользователей Интернета, имеет много общего с украинской группой "Потап и Настя". Первый релиз коллектива — "Рагга на районе" — демонстрирует, что участники группы не только внешне напоминают украинских хитмейкеров, но и репертуаром.

Ранее Фадеев запустил конкурс #фадеевуслышит среди пользователей "Инстаграма", победителям которого будет предложен контракт с продюсером. Однако с группой Cartel Максим познакомился задолго до запуска конкурса в соцсетях.