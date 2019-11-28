Фадеев раскрыл, кто из артистов пел на самом деле его голосом

Вчера в "Крокус сити холле" состоялся сольный концерт Максима Фадеева. И среди композиций оказалась та, которая долго не давала фанатам покоя. До последнего момента никто не мог сказать, кто же исполнитель хита So long, который пару лет назад покорил как российские, так и международные чарты.

Исполнителем песни является группа c одноимённым названием, как и у лейбла Фадеева, — MALFA. Но её участники не были известны. Вскоре появились предположения, что высокий женский голос принадлежит одной из подопечных продюсера — Ольге Серябкиной. Однако на вчерашнем концерте выяснилось, что пела вовсе не она, а сам Фадеев, сообщает телеграм-канал Super.

Напомним, что продюсерский центр MALFA был закрыт по решению Фадеева в конце октября. Он объяснил это тем, что хочет полностью реструктуризировать лейбл. Новая компания будет представлять одного-двух артистов в год, а прошлые подопечные теперь в свободном плавании.

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