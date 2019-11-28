Фадеев раскрыл, кто из артистов пел на самом деле его голосом

Исполнителем песни является группа c одноимённым названием, как и у лейбла Фадеева, — MALFA. Но её участники не были известны. Вскоре появились предположения, что высокий женский голос принадлежит одной из подопечных продюсера — Ольге Серябкиной. Однако на вчерашнем концерте выяснилось, что пела вовсе не она, а сам Фадеев, сообщает телеграм-канал Super.
Напомним, что продюсерский центр MALFA был закрыт по решению Фадеева в конце октября. Он объяснил это тем, что хочет полностью реструктуризировать лейбл. Новая компания будет представлять одного-двух артистов в год, а прошлые подопечные теперь в свободном плавании.
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