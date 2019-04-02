Пьяная и опухшая МакSим шокировала фанатов своим внешним видом на концерте

Поклонники творчества 35-летней певицы с нетерпением ждали её гастролей после большого перерыва. И вот наконец-то мечта многих сбылась, но только радости у фанатов всё равно не прибавилось, пишет "Стархит".

В пятницу певица МакSим выступала в одном из рестобаров Стерлитамака. Билеты на концерт были не самыми дешёвыми, поэтому поклонники ожидали настоящее шоу. Шоу действительно было, но не совсем такое, какого все хотели. Невесомая фея предстала в непривычном для неё виде.

Была пьяной, неухоженной, лицо всё опухшее. После концерта осталась на фуршет и в отель приехала никакая. Фотографироваться ни с кем не стала, охранник её под руки увёл. Потом на ресепшен спускался за нашатырём. Говорят, от неё ушёл возлюбленный Пользователь Сети

Но истинные фанаты тут же бросились на защиту певицы. Они напомнили, что МакSим не просто так отсутствовала год — она брала перерыв из-за серьёзных проблем со здоровьем. И вообще — исполнительнице 35 лет, а с возрастом всё сложнее следить за фигурой.

Сама МакSим объяснила всё усталостью. Недавно она пережила тяжёлую борьбу с анорексией, которая измотала её организм. К тому же певица закончила долгие и болезненные отношения, которые "ничего не создавали, а только мучили обоих".