МакSим с опухшим лицом напугала фанатов неадекватным поведением на сцене

На днях в Казани прошёл концерт популярной певицы МакSим. Женщина исполнила несколько известных песен, а зал ей, как обычно, подпевал. И казалось бы, что всё замечательно, но в Сети начали появляться недовольные пользователи, которым концерт категорически не понравился, пишет КП.
Поклонники обвинили МакSим в странном поведении: опухшая исполнительница была заторможенной и вялой, запиналась и мало пела, предоставляя микрофон залу. Также многих смутила поднятая без какого-либо смысла рука. Свои претензии пользователи подкрепили видео с концерта.
Уже без разницы, что там: наркота, алкоголь, антидепрессанты или просто депрессия. МакSим срочно лечить нужно
Lovcevod
Опухшая какая-то с виду
Black_diamond_best
Она как будто после инсульта, если честно... Показывали её по ТВ, взгляд реально пустой, и медленно разговаривает, с паузами
Staceylasey
Разочарование фанатов позже прокомментировала директор певицы Маргарита Соколова. Она заявила, что концерт прошёл с аншлагом, МакSим старалась как никогда и все были довольны выступлением. Но всегда есть люди, которым что-то не нравится, а в этот раз они просто раздули из мухи слона, сообщает РИА "Новости". Тем не менее стоит заметить, что подобный провальный концерт певицы случается уже не в первый раз.
Пьяная и опухшая МакSим шокировала фанатов своим внешним видом на концерте