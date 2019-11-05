МакSим с опухшим лицом напугала фанатов неадекватным поведением на сцене

Песни 36-летней Марины Максимовой знают и нежно любят многие девушки, поэтому на каждый концерт исполнительницы не найти лишнего билетика. Но в последнее время восторг поклонниц всё чаще заменяют недоумение и раздражение.

На днях в Казани прошёл концерт популярной певицы МакSим. Женщина исполнила несколько известных песен, а зал ей, как обычно, подпевал. И казалось бы, что всё замечательно, но в Сети начали появляться недовольные пользователи, которым концерт категорически не понравился, пишет КП.

Поклонники обвинили МакSим в странном поведении: опухшая исполнительница была заторможенной и вялой, запиналась и мало пела, предоставляя микрофон залу. Также многих смутила поднятая без какого-либо смысла рука. Свои претензии пользователи подкрепили видео с концерта.

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Опухшая какая-то с виду Black_diamond_best

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Разочарование фанатов позже прокомментировала директор певицы Маргарита Соколова. Она заявила, что концерт прошёл с аншлагом, МакSим старалась как никогда и все были довольны выступлением. Но всегда есть люди, которым что-то не нравится, а в этот раз они просто раздули из мухи слона, сообщает РИА "Новости". Тем не менее стоит заметить, что подобный провальный концерт певицы случается уже не в первый раз.

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