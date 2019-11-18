Друг МакSим выставил её на посмешище, выложив то же самое фото, но без фотошопа

В последнее время в сторону популярной певицы летит множество претензий, особенно по поводу внешности. А теперь их, очевидно, ещё и прибавится, ведь мало кто любит, когда кумир так нагло лжёт.

На днях певица Марина Максимова, более известная под псевдонимом МакSим, опубликовала фото вместе с аранжировщиком Сергеем Купцовым. Так 36-летняя певица анонсировала свой будущий трек — о нём пока ничего не известно, но работа уже идёт полным ходом. Поклонники обрадовались новости, но затем Сергей выложил точно такое же фото в своём инстаграме, пишет "Стархит".

Именно тут-то и раскрылся обман: Марина так переусердствовала с фотошопом на снимке, что его можно заметить невооружённым глазом. Певица уменьшила щёки и выровняла тон кожи, чтобы казаться свежее.

Ну на фига фотошопить свою рожу, если у друга такое же фото, только не отфотошопленное🤷‍♀️🤦‍♀️ iris_8822f

Согласна! У неё многие фотографии плывут, выдаёт желаемое за действительное vbh78p

На граммофоне как Винни Пух, а здесь рыжая бестия? dlma87

Изменения во внешности любимой певицы фанаты заметили уже давно. С начала года в Сети появляются фото и видео с концертов, где Марину с трудом можно узнать. Поплывшая фигура, отёкшее лицо, странное поведение — и это только малая часть причин, по которым жалуются поклонники. Но многие до сих пор это списывают на аварию, в которую певица попала ещё весной.

МакSим с опухшим лицом напугала фанатов неадекватным поведением на сцене