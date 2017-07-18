МАКС - день первый. Как президент угощал министров

Сегдня в Жуковском открылся авиасалон МАКС-2017. Свою продукцию представят более 650 российских и зарубежных компаний. Выставка будет работать с 18 по 23 июля. В этом году в выставке участвуют около 180 зарубежных корпораций и компаний из 36 стран - больше, чем в предыдущий раз, когда на МАКС приехали представители около 150 иностранных фирм из 30 государств.

Интересно, что по словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова это возможно будет послдений МАКС проведенный в Жуковском. Отвечая на вопрос журналистов, пройдет ли следующий МАКС в Жуковском, Чемезов сказал: "Думаю, что нет. Построен выставочный комплекс в районе "Кубинки". Сейчас идёт работа по увеличению взлетно-посадочной полосы, будут построены шале, выставочные площади там уже есть". Впрочем, вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин ранее заявил, что перенос авиасалона МАКС из Жуковского в Кубинку требует тщательного анализа и вопрос еще будет обсуждаться.

Экспозиция и воздушные асы

На открытой статической экспозиции МАКС-2017 представлены 116 воздушных судов, включая бомбардировщики Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У, военно-транспортный Ил-76МД-90А. ОАК покажет лайнер SSJ-100 в версии для МЧС России, а также учебные Як-130 и Як-152. Американская корпорация Boeing, как и в прошлый раз, не будет демонстрировать свои самолеты в Жуковском.

На МАКСе в этом году также покажут макет экраноплана "Чайка-2". Этот аппарат, разработанный компанией "Радар-ММС", предназначен для патрульной службы, поиска, проведения спасательных операций, а также пассажирских перевозок. Машина развивает скорость до 350-375 километров в час. Холдинг "Вертолеты России" продемонстрирует гражданские вертолеты, включая "Ансат", Ми-38, Ми-8АМТ и Ка-32А11ВС.

Пилотажная группа "Русские витязи" впервые порадует участников и гостей МАКСа выступлением на новых самолетах Су-30СМ. Как ранее сообщил журналистам главком Воздушно- космических сил России Виктор Бондарев, сейчас пилоты готовятся обновить свою летную программу к международному форуму "Армия-2017", чтобы показать все возможности сверхманевренных машин. "Стрижи" покажут пилотаж на легких истребителях МиГ-29, но настоящий фурор обещает произвести групповое выступление "Соколов России" - липецкие асы покажут приемы воздушного боя на новейших Су-35.

Всего же в этом году в МАКСе примут участие восемь пилотажных групп. В частности, впервые в Жуковском выступит национальная группа Объединенных Арабских Эмиратов Fursan Al Emarat на самолетах Aermacchi MB-399.

Мороженое для Кабмина

Открыл МАКС по традиции президент России Владимир Путин. Первым президент посетил павильон Объединённой авиастроительной корпорации. Вместе с ним экспозицию осмотрели вице-премьер Дмитрий Рогозин, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава Минтранса Максим Соколов и другие официальные лица.

Также Владимир Путин осмотрел макет салона самолета Sukhoi SportJet, созданного специально для перевозки спортивных команд. Борт оснастили зонами восстановления, тестирования и диагностики, также есть и пространство для тренировок. «Вредно же в полете тренироваться», — заметил Путин.

Во время осмотра экспозиции президент угостил мороженым всех сопровождавших его министров.

— Чем угостите? — поинтересовался Владимир Путин у мороженщицы.

— Мороженым угостим, — ответила продавщица. — Вологодское есть мороженое, пломбир. Стаканчик — по 60 рублей, рожок — по 80. Есть кубанское, крем-брюле.

Путин протянул продавщице тысячу рублей, угостив таким образом и других российских чиновников.

— Девушка, нас тут много ещё желающих, — улыбнулся президент, пока она отсчитывала сдачу.

Сам глава государства выбрал для угощения пломбир в стаканчике. За ним повторили Чемезов, глава Минпромторга Денис Мантуров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и Шойгу.

— Прибыль в этом году у вас какая? — поинтересовался Путин у главы "Ростеха" во время перекуса.

— 80 миллиардов, — ответил тот.

— Ну, мороженое можешь позволить себе купить, — пошутил российский лидер.

На вопрос о том, вкусное ли мороженое, Путин ответил: "Очень!"

Помимо президента и министров в первый день ависалон посетили многие губернаторы и представители различных ведомств. Так руководитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Александр Дрыманов посетил выставочную площадку Международного авиационно-космического салона МАКС-2017, расположенную на территории аэродрома Летно-исследовательского института (ЛИИ) им. М.М. Громова в Жуковском.

В ходе посещения МАКС-2017 руководитель Главного управления Александр Дрыманов провел рабочую встречу с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым, на которой обсудил вопросы защиты прав и законных интересов граждан, укрепления законности и правопорядка, а также продолжения взаимного успешного сотрудничества между двумя субъектами Российской Федерации по указанной проблематике.

Первые контракты

От МАКСА российские и зарубежные компании всегда ждут хорошего результата - контрактов.

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев заявил, что ожидает, что российские производители на авиасалоне МАКС-2017 заключат более десятка контрактов.

"Больше десятка контрактов будет подписано, я вас заверяю. Еще пара дней подождать, и будут анонсы", - сказал он.

И первые из них были заключены в первый же день. Лизинговая компания «Ильюшин финанс Ко» (основной акционер «Объединенная авиастроительная корпорация») договорилась с Red Wings (на 100% принадлежит ИФК) о передаче в операционный лизинг 16 самолетов МС-21-300. Четыре МС-21 будут оснащены двигателями ПД-14, серийное производство которых будет осуществляться на АО «ОДК-Пермские моторы», остальные - канадскими PW1400G. Поставки запланированы на 2019–2020 годы.

"Вертолеты России" представили экспериментальный беспилотный конвертоплан VRT30.

— Положительные отзывы первых покупателей и заинтересованность новых заказчиков позволили нам наладить изготовление и поставку конвертируемых вертолётов Ми-8АМТ, — заявил глава холдинга Андрей Богинский.

Воздушное судно может использоваться и для перевозки грузов, и для перевозки пассажиров (оно вмещает до четырёх тонн грузов или до 26 человек на откидных сиденьях). Также конвертоплан может использоваться для VIP-перевозок (в таком варианте он вмещает в себя 13 пассажиров и бортпроводника).