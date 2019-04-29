Певица МакSим впервые рассказала о страшной аварии, в которой ей повезло выжить

МакSим брала долгую паузу и вернулась на сцену лишь в прошлом году, но теперь девушке снова пришлось выпасть из графика.

35-летняя певица поделилась подробностями страшной аварии, в которую попала 23 апреля по пути в аэропорт: артистка спешила на съёмки нового клипа — "Абонент недоступен". Но у машины пробило колесо, её занесло на скользкой дороге, и в итоге авто врезалось в бордюр. Девушка рассказала, что её спасло то, что она была пристёгнута, пишет Starhit.

— Иначе даже страшно представить, чем бы всё закончилось, — заявила она по этому поводу.

Сначала не поняла, что произошло, настолько быстро это случилось. Помню, как машину сильно мотнуло в сторону, я ударилась головой и на какое-то время потеряла сознание. Судя по всему, быстро очнулась, боли от шока даже не чувствовала… Марина Максимова

Певица получила множественные гематомы и сильный удар в челюсть, но жизненно важные органы, к счастью, не были задеты. Сейчас артистка находится в больнице, где ей предстоит восстанавливаться до середины мая.

— Просто шок. До ног первое время невозможно было даже дотронуться, когда врачи оказывали помощь. Повезло, что обошлось без переломов. Челюсть, на которую пришёлся основной удар, очень болит, — рассказала о своём состоянии девушка.

Из-за ДТП МакSим пришлось перенести концерты, и она заявила, что очень переживает, потому что "подвела" фанатов и организаторов.