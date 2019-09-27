"Мисс Москва" впервые рассказала, как экс-король Малайзии сбежал от неё

Оксана Воеводина, победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015", попросила бывшего супруга задуматься о том, что у него есть сын.

Модель призналась, что узнала о разводе с Мухаммадом из СМИ, находясь при этом на четвёртом месяце беременности. С декабря прошлого года Оксана не виделась и не общалась со своим супругом, который обвинил её в том, что она беременна от другого мужчины. Впрочем, сама девушка готова сдать тест на ДНК, чтобы доказать обратное, ведь мальчик родился полной копией отца.

Фэрис, проснись! У тебя есть сын, ты отец. Ты из королевского рода. И, чтобы ни случилось с нашим браком, я хочу, чтобы у моего сына были оба родителя. Просто подумай о своём сыне Оксана Воеводина

Бывшая "мисс Москва" вышла замуж за короля Малайзии в ноябре 2018 года. Однако в консервативной стране такой союз восприняли негативно, в том числе и из-за 23-летней разницы в возрасте. Через несколько недель их брак распался, а уже в январе Мухаммад отказался от престола.

Он уехал в декабре и так и не вернулся. Так что я узнала о разводе в Интернете. Я не знаю, что именно произошло, потому что всё было хорошо, мы ждали нашего первенца. Даже сейчас я до сих пор не понимаю, какими причинами он руководствовался Оксана Воеводина

Как сообщает DailyMail, султан мог развестись с 26-летней россиянкой с помощью тройного талака. Для этого мусульманину необходимо сказать слово "талак" три раза, после чего брак считается недействительным. Впрочем, Оксана опровергает это.

Никто не вызывал меня в суд, никто не присылал мне никаких документов о разводе и никто не говорил в моём присутствии три раза слово "талак". Сейчас я сама воспитываю сына и забочусь о нашем финансовом благополучии Оксана Воеводина

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