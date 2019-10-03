"Мисс Москва" требует у экс-короля Малайзии сумму, способную разорить и монарха

Несмотря всего на год брака, Оксана Воеводина не стала стесняться, потребовав от бывшего мужа по полной программе. Как передают источники, близкие к султану, тот должен купить девушке дом в Лондоне за 640 млн рублей, квартиру в Москве за 96 млн рублей и ежемесячно выплачивать 1,9 млн для воспитания сына Леона, пишет Daily Mail.
И это всё не считая того, что бывший муж и король уже баловал Оксану дорогими подарками во время совместной жизни. Девушка выпросила обручальное кольцо от Джейкоба Арабо за 16,3 млн рублей и новенький Porsche Cayenne за 9,4 млн. Очевидно, что у модели сложились не те впечатления от мужа, считают приближённые султана.
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Такого бурного негодования у бывшего мужа бы не возникло, если бы не вся ситуация, в которой оказалась пара. Громкий скандал, разразившийся вокруг семейной жизни экс-монарха, по его мнению, позорит весь его род. А шумиха в прессе из-за сомнительного отцовства и раскрывшегося прошлого Оксаны добавляет стресса тихому и не любящему внимание султану.
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