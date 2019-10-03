"Мисс Москва" требует у экс-короля Малайзии сумму, способную разорить и монарха

С середины лета известная пара всё никак не может договориться из-за условий при разводе. По словам приближённых султана Келантана, 27-летняя модель выдвинула слишком суровые требования, которые выполнить будет не по силам даже бывшему монарху.

Несмотря всего на год брака, Оксана Воеводина не стала стесняться, потребовав от бывшего мужа по полной программе. Как передают источники, близкие к султану, тот должен купить девушке дом в Лондоне за 640 млн рублей, квартиру в Москве за 96 млн рублей и ежемесячно выплачивать 1,9 млн для воспитания сына Леона, пишет Daily Mail.

И это всё не считая того, что бывший муж и король уже баловал Оксану дорогими подарками во время совместной жизни. Девушка выпросила обручальное кольцо от Джейкоба Арабо за 16,3 млн рублей и новенький Porsche Cayenne за 9,4 млн. Очевидно, что у модели сложились не те впечатления от мужа, считают приближённые султана.

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Такого бурного негодования у бывшего мужа бы не возникло, если бы не вся ситуация, в которой оказалась пара. Громкий скандал, разразившийся вокруг семейной жизни экс-монарха, по его мнению, позорит весь его род. А шумиха в прессе из-за сомнительного отцовства и раскрывшегося прошлого Оксаны добавляет стресса тихому и не любящему внимание султану.

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