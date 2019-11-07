Экс-король Малайзии готов заплатить 16 млн, чтобы не видеть сына "мисс Москвы"

"Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина заявила, что её бывший муж, Мухаммад V, предложил создать для их сына трастовый фонд на четверть миллиона долларов (16 млн рублей). Взамен экс-король Малайзии требует, чтобы ни сын, ни его мать даже не пытались выходить с ним на связь.

Соглашение для урегулирования конфликта состоит из нескольких пунктов. Согласно одному из них, Воеводина обязана воспитать сына как мусульманина, а значит, Леон должен получить соответствующее религиозное образование.

Помимо этого, "мисс Москве" придётся удалить свои аккаунты в соцсетях и все фото с Султаном. Страничка модели в "Инстаграме" переполнена снимками с бывшим мужем, под которыми она рассказывает 570 тысячам подписчиков о своей жизни. Конечно, не обходится и без подробностей отношений с Мухаммадом V.

Однако Воеводина не согласна на сделку. Она собирается через суд доказать, что Леон, без сомнения похожий на бывшего короля Малайзии, — действительно его сын, а значит, имеет право на престол, пишет Daily Mail. Сам же Мухаммад V заявил, что отцом ребёнка может оказаться любой мужчина азиатской внешности.

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